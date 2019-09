Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.

ilustracija / 24sata.info

Razvojem oblačnosti, ponegdje u centralnim i zapadnim područjima sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom. Vjetar slab istočnog i jugoistočnog smjera.

Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

(24sata.info)