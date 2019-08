Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) podatke o broju osnovaca i srednjoškolaca prikuplja od nadležnih kantonalnih ministarstava koji bi, s uglavnom službenim podacima trebalo da raspolažu u septembru, s obzirom na krajnje rokove upisa učenika u školske knjige.

- Prema dostupnim podacima o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2019./20. godini u Federaciji BiH, u većini kantona prisutan je trend smanjenja broja upisanih učenika u prve razrede - navode za Fenu iz Ministarstva.



Prema trenutnim preliminarnim podacima, dosad je, kako se ističe, najveći trend smanjenja upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola zabilježen u Unsko-sanskom, Zeničko-dobojskom i Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te Kantonu Sarajevo, zabilježen je porast broja upisanih prvačića.



- Prema preliminarnim podacima s kojima raspolažemo, koji se odnose na upis učenika u prve razrede srednjih škola, u Federaciji BiH se bilježi i smanjenje broja upisanih srednjoškolaca - naglašava se. Iz FMON-a dodaju da bi, s obzirom na ustavnu nadležnost u oblasti obrazovanja, kantonalna ministarstva obrazovanja mogla konkretnije govoriti o tome.



Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i ove godine je, sa svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja, potpisalo ugovore o finansiranju/sufinansiranju nabavke besplatnih udžbenika za učenike drugih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, prvenstveno one u stanju socijalne potrebe. Za to je u Budžetu za ovu godinu osigurano 600 hiljada KM.



Podsjećaju da su kantonalna ministarstva dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika za kategoriju najugroženijih učenika u stanju socijalne potrebe koji pohađaju drugi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja. Trebalo bi da to učine na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija odnosno podataka prikupljenih od osnovnih škola s područja svog kantona.



- Udžbenike su dužni nabaviti od ovlaštenih izdavačkih kuća s područja BiH, koji, izuzev udžbenika stranih jezika, trebaju biti štampani u BiH. Ako neko ministarstvo, iz bilo kojih razloga, ne realizira nabavku udžbenika obavezno je izvršiti povrat novca - navodi se.



Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke sačinilo je Prijedlog raspodjele novca za nabavku besplatnih udžbenika i to za Unsko-sanski kanton 64.260 KM, Posavski 8.160 KM, Tuzlanski 122.700 KM, Zeničko-dobojski 103.680 KM, Bosansko-podrinjski 9.000 KM, Srednjobosanski 66.000 KM, Hercegovačko-neretvanski 53.880 KM, Zapadnohercegovački 25.560 KM, Kanton Sarajevo 127.800 KM i Kanton 10 18.960 KM.



U proteklom četverogodišnjem periodu Ministarstvo je, za nabavku besplatnih udžbenika, izdvojilo 2.410.000 KM. U okviru tog projekta nabavljeno je 374.176 besplatnih udžbenika, za 59.222 učenika. Cilj je da se svakom djetetu omoguće približno isti uvjeti za stjecanje znanja odnosno stvore kvalitetniji uvjeti za odgoj i obrazovanje djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.



Nova školska 2019/2020. godina u osnovnim i srednjim školama u devet kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (KS, SBK, HNK, TK, USK, BPK, Kanton 10, PK i ZDK) trebalo bi da počne u ponedjeljak, 2. septembra odnosno 9. septembra u Zapadno-hercegovačkom kantonu i samo za prvačiće u Posavskom kantonu.





