Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je bolno sjećanje na NATO bombardovanje RS 1995. godine, kada je najveća vojna alijansa u istoriji ikada odlučila da bombarduje mali narod, nalazeći neke navodne humanitarne razloge za nehumana postupanja.

Milorad Dodik / 24sata.info

"Živa su sjećanja na taj težak trenutak u istoriji Srba. Posebno boli činjenica da je to bilo upereno prije svega protiv civilnog stanovništva, ne samo protiv vojske", rekao je Dodik novinarima u Doboju.



On je naglasio da je NATO definitivno i uticao i kreirao ko će biti pobjednik u tom ratu, kako će ko proći.



"Stavio se na drugu stranu, protiv srpskog naroda, a, osim osiromašenog uranijuma, jasno je da je pokušano da se utiče i na politički aranžman u samoj BiH", istakao je Dodik.



Dodik je rekao da Srbi to ne mogu zaboraviti i ne smiju bježati od toga da otvoreno govore o svemu.





(24sata.info)