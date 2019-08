U Ambasadi Republike Turske u Sarajevu večeras je upriličen prijem povodom 97. godišnjice Dana pobjede, ključne pobjede turskih snaga protiv grčkih u borbi za nezavisnost.

Foto: AA

Ambasador Republike Turske u BiH Haldun Koc je tim povodom u zgradi Ambasade u Sarajevu primio veliki broj zvanica, predstavnika domaćih i međunarodnih institucija, vjerskih zajednica te diplomatskog kora, uključujući i ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini Erica Nelsona.



Ambasador Koc je tim povodom istakao kako je ovaj prijem prilika da sa građanima Bosne i Hercegovine, kao i sa građanima Turske proslave ovaj važan datum za Republiku Tursku.



- Stoga se posebno prisjećamo naših šehida koji su dali svoje živote za zajedništvo i integritet naše države. Važno je također i da se ovaj praznik obilježava u inostranstvu, zajedno sa našim gostima. Ovim povodom želio bih svim našim građanima čestitati Dan pobjede - kazao je Koc.



Pozdravljajući sve prisutne, ambasador Koc je također pročitao poruku predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, objavljenu povodom ovog velikog turskog praznika.



- Naš je narod spreman i danas da pokaže istu žrtvu i hrabrost za korist domovine, kao što je to uradio i jučer. Borba Oružanih snaga Turske unutar i izvan naših granica radi zaštite nacionalnog opstanka najočitiji je primjer odlučnosti Turske. Odlučni smo u tome da uništimo sve zamke usmjerene protiv naše zemlje na sjeveru Sirije, Iraka i istočnog Mediterana. Nikada nećemo pristati na oduzimanje prava našoj naciji i kiparskim Turcima - navodi se u poruci.



Erdogan je u također odao počast Mustafi Kemalu Ataturku, osnivaču Republike Turske, i poželio božansku milost za one koji su izgubili živote u bici. Dan pobjede obilježava se povodom posljednje bitke protiv grčkih snaga u Dumlupinaru 1922. godine i posvećen je Oružanim snagama Turske. Od 26. do 30. augusta turske snage vodile su bitku kod Dumlupinara u zapadnoj turskoj provinciji Kutahya, u kojoj je invazijska grčka vojska bila poražena. Krajem 1922. godine sve strane snage napustile su teritoriju koja će godinu dana kasnije zajedno postati nova Republika Turska.





(AA)