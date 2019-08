Bosna i Hercegovina neće izručiti Zdravka Mamića, savjetnika Nogometnog kluba Dinamo iz Zagreba, Hrvatskoj, koja ga potražuje po novoj potjernici Županijskog suda u Osijeku, ekskluzivno saznaje "Avaz".

Zdravko Mamić / 24sata.info

Saznajemo da je Sud BiH utvrdio da nisu ispunjene pretpostavke da Mamić bude izručen Hrvatskoj ni po novoj optužnici USKOK-a.



Na taj način prihvaćen je i prijedlog Tužilaštva BiH, koje je na sudskom ročištu prije mjesec, pozivajući se na Zakon o međunarodno-pravnoj pomoći, istaklo da je propisana zabrana izručenja bh. državljana i da nema uvjeta da se Mamić izruči Županijskom sudu.



Prema prvoj optužnici, Mamić je nepravomoćno osuđen na šest i po godina zatvora, ali je dan pred izricanje presude došao u Međugorje, gdje se nalazi već godinu.



Na ovu odluku Suda postoji mogućnost žalbe, ali s obzirom na to da se Tužilaštvo BiH usprotivilo izručenju, saznajemo da će rješenje biti upućeno na ruke ministra pravde BiH Josipa Grubeše.



Ģrubeša se do sada svaki put vodio odlukama Suda BiH.



Prošle godine naša država je već ranije odbila zahtjev Hrvatske za izručenje Mamića, a rješenje je potpisao upravo bh. ministar pravde.



Ovo znači da je saga oko Mamića završena i da će on sudski proces u Hrvatskoj čekati sa slobode u BiH.



Sada ostaje Hrvatskoj, kako saznajemo, da podnese molbu bh. pravosuđu za vođenje postupka u BiH. Takav scenarij priželjkuje i Mamić, koji tvrdi da ne vjeruje hrvatskom pravosuđu.





(Avaz)