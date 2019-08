Austrijski i bosanskohercegovački arheolozi, koji su proteklih mjesec dana istraživali prahistorijska područja oko Zenice, senzacionalim otkrićem danas završavaju ovogodišnja istraživanja prahistorijskih naselja u zeničkom kraju.

Foto: Fena

"Imali smo sreću da, pored uobičajenih nalaza koji se mogu pronaći unutar naselja- posuda, oruđa, oružja... na kraju istraživanja na lokalitetu Kopila pronađemo i glinenu figuricu antropomorfne predstave, sa muškim spolnim organom i predstavom lica te jako šematiziranom", kazao je za Fenu dr. Mario Gavranović, zamjenik direktora Instituta za evropsku i orijentalnu arheologiju Austrijske akademije nauka iz Beča, koja je i finansirala istraživanja.



Dodaje kako je iznenađenje bilo veliko, jer uopće nije poznat takav nalaz na području srednje Bosne.



"U svakom slučaju radi se o senzaciji, jer je to nešto novo. Kao da nam sada otvorio i neki novi prozor u prošlost", ushićen je Gavranović, koji je uvjeren kako će im pomenuta figurica otkriti neke nove spoznaje o životu tadašnjeg čovjeka.



"Kroz nju ćemo samo saznati o svakodnevnom životu tih ljudi, ali i o njihovim kultovima, vjerovanjima, a, možda, čak i religiji. Figurica nema nikakvu praktičnu namjenu, nego je napravljena iz nekog vjerovanja", uvjeren je Gavranović.



Podsjeća kako je figurina zanimljiva i sa aspekta što historijski period kojim se oni bave, brončano i željezno doba, ima potpuni nedostatak figuralnih predstava.



"Sav ukras koji poznajemo iz tog perioda je geometrijski, šematizovan, apstraktan... Međutim, ova figurina govori da je i tada, itekako, bilo svjesnosti o predstavi čovjeka u nekom prenesenom obliku", ističe Gavranović.



Novootkrivena figurina, napominje Gavranović, još nije potpuno ni očišćena pa će tek potpuna saznanja o njoj dobiti njenih nakon dodatnih analiza.



"Ona, vjerojatno, na sebi ima i masku. Znači da, kao što sam već rekao, zalazimo u neki dio gdje se radi o kultovima, vjerovanju", podvlači Gavranović.



Slične predstave pronađene su, napominje on, još samo u sjeverozapadnoj Bosni, u naselju Ripač kod Bihaća.



"Tamo je pronađeno 10-ak figurina, ali nijedna od tih figurina nije kao ova sa Kopila. Figurine iz Bihaća, barem koliko ja znam, rađene su na jedan potpuno drugi način i više su šematizirane, dok je figurina sa Kopila više atropomorfna i sa preciznije određenim spolnim karakteristikama", napominje mr. Edin Bujak sa Filozofskog fakulteta iz Sarajeva.



Figurina sa Kopila sama po sebi svjedok je i jednog vremena, jer su ranija otkrića, podsjeća Bujak, predstavljala isključivo ženske figure.



"Dakle, za vrijeme neolita bile su karakteristične figurine žena, odnosno kult Velike majke. Sada imamo figurinu muškarca. Možda to govori o načinu života i nekim promjenama, sada dominaciji muškarca nad ženom. Jer, bronzano i željezno doba potpuno su drugi svijet u odnosu na starije periode neolita, kada je žena imala veću ulogu u porodici", objašnjava Bujak.



U periodu koji oni istražuju, podsjeća Bujak, već je do izražaja došla veća uloga muškarca, jer se pojavljuje ratnički, rudarski, metalurški... odnosno sve aktivnosti koje se vezuju za muškarce.



Svi nalazi, koje su proteklih mjesec dana pronašli na gradinama u naselju Gradišće i Kopilo, Gavranović će prezentirati na Evropskom skupu arheologa u Bernu.



(FENA)