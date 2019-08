Prema Takvimu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini zalaskom sunca, večeras će nastupiti 1. muharrem nove 1441. hidžretske godine.

Naime, muslimanski kalendar je mjesečev, a godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera r.a., a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra - preseljenje Muhameda a.s. i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu.



Hidžra je preseljenje Muhammeda a.s. iz Mekke u Medinu, koje se dogodilo 622. godine po Isau a.s. Za muslimane je hidžra jedan od najznačajnijih datuma u povijesti ne samo islama, nego i povijesti čovječanstva.



Građani Medine ponudili su utočište Muhammedu a.s. i muslimanima, koji su napustili svoj rodni grad. Njihova nova domovina je Medina u kojoj su, kako profesor Abdusamed Nasuf Bušatlić kaže, izgradili novo društvo i novu civilizaciju na temeljima Kur'ana, i ni jedan musliman i muslimanka nemaju pravo da izostanu i ne učestvuju u tom veličanstvenom poduhvatu.



- Hidžra je bila veličanstven poduhvat koji je bio prekretnica u povijesti ljudskog roda, početak novog doba u znaku oslobađanja od okova neznanja, neznaboštva, ropstva, zuluma i nemorala. Zato nema mjesta povlačenju, lijenosti, niti pukom govoru i teoretiziranju bez istinskih djela, žrtve i odricanja - poruka je prof. Bušatlića.



Povodom Nove 1441. hidžretske godine će nakon akšam-namaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji biti upriličen prigodan program koji će izvesti imami Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, a vaz će kazivati glavni imam MIZ Sarajevo Kenan Musić.



- Hidžra je aktivan odnos prema stvarnosti - ostaviti sve što udaljava vjernika od Boga. Nova 1441. godina je prilika da se istinski okrenemo Bogu dragom, kako bi se naša srca ispunila zadovoljstvom, a naše duše usidrile u uvjerenju da je Bog pomagač onima koji čine dobro i koriste ljudima oko sebe - poručio je Musić u izjavi za Fenu.



Također će i Medžlis Islamske zajednice Tuzla svečano dočekati Novu 1441. hidžretsku godinu. Bit će organizirane brojne aktivnosti, kao što je posjeta institucijama, bit će održane mektebske kreativne radionice, džematske svečanosti, omladinska druženja.



Centralna svečanost bit će održana u tuzlanskom džematu Donja Obodnica nakon akšam-namaza, uz prigodan prigram, kao i vaz kojim se podsjeća na značaj hidžre, odnosno, preseljenja Muhammeda a.s. iz Mekke u Medinu.



