Tuzlanski kanton bi mogao biti prvi koji će, izmjenom svojih zakona, preuzeti brigu o demobilisanim borcima mlađim od 57 godina koji su, po federalnom zakonodavstvu, u neravnopravnom položaju u odnosu na starije saborce.

S obzirom na to da je novim Zakonom propisano i da će demobilisani borci mlađi od 57 godina ostvarivati svoja prava kroz izmjene kantonalnog zakona u skladu s finansijskim mogućnostima, zastupnik SDA Bego Gutić uputio je inicijativu Skupštini, što je bio jedan od razloga za održavanjem zajedničkog sastanka sa svim boračkim organizacijama Tuzle na čiju inicijativu je i održan ovaj sastanak.

– Želim se prije svega zahvaliti skupštinskom zastupniku Gutiću na inicijativi koju je podnio i nadam se da će na njoj i istrajati. Pozvali smo ga da zajedno prođemo kroz sve pore novog Zakona kako bi ovaj budući kantonalni uredio ono što prethodni nije. Mi smo se evo ovdje u Tuzli ujedinili u jedno boračko tijelo kako bi našli najbolja rješenja za sve demobilisane borce bez obzira koliko godina imaju i nećemo dozvoliti da nas neko dijeli pa čak ni po godinama – kazao je predsjednik ODB-a Tuzla Mirza Ahmić.

Sastankom je predsjedavao Edin Haračić, koji trenutno obnaša dužnost predsjednika Koordinacije boraca Tuzle, koji je istakao da populacija kojoj on pripada "Zlatni ljiljani" nemaju svoje zahtjeve za sebe ali za demobilisane borce kako je istakao žele najbolja rješenja.

Gutić je iskazao zadovoljstvo što je zakon usvojen ali je napomenuo da njegova inicijativa nema namjeru rušiti postojeće okvire već nadograditi manjkavosti.

– Mnogi još ne znaju za priču mog sugrađanina i prijatelja, demobilisanog borca koji nije zaposlen, nema još 57 godina, nije obuhvaćen ovim zakonom a koji je u potrazi za nafakom i željom da zaradi novac za svoju porodicu ne znajući radio na izgradnji vikendice čovjeka koji je osuđen za ratne zločine. Sve me je to i još puno toga ponukalo da iniciram donošenje zakonskog rješenja na kantonalnom nivou koji će obuhvatiti sve nezaposlene borce bez obzira koliko godina imaju. Borce niko ne smije svrstavati u socijalnu kategoriju jer oni to nisu, oni su zaslužni građani naše zemlje koji žele malo više poštovanja, časti i dostojanstva i da imaju i dobiju ono što im pripada. Za mene lično priča o borcima nije obična priča i nisu ti zakoni jednostavni ali ih moramo kvalitetno riješiti kako bi se zadovoljila pravda za sve borce, a oni žele samo toliko – kazao je Gutić.

Sudionici sastanka iskazali su svoje zadovoljstvo idejom i pravcem u kojem se postojeći zakon želi nadograditi uz napomenu da su svi oni koji iniciraju ovakve i slične inicijative za dobrobit boraca uvijek dobro došli u boračke prostorije.

Šefica Službe za boračko-invalidsku zaštitu Grada Tuzle Admira Atić-Tupković je kazala da je po postojećem Zakonu već do sada predato više od 600 zahtjeva.

