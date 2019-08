Komentirajući najavljeni štrajk doktora medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) županijski ministar zdravstva Goran Opsenica izjavio kako se ono što je potpisano mora poštivati te da će u skladu s tim postupiti i Vlada HNŽ-a.

Goran Opsenica / 24sata.info

Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u HNŽ-u za 30. kolovoza najavio je štrajk upozorenja, a za 10. rujna generalni štrajk, jer liječnici 1. 7. nisu dobili povećanje plaća kako je predviđeno kolektivnim ugovorom koji je potpisan prošle godine.



- Ugovor koji je potpisan sa sindikatima ima zakonsku snagu i njega treba poštivati - poručio je ministar Opsenica u četvrtak prilikom podjele školskih torbi i pribora učenicima u stanju socijalne potrebe.



Po njegovim riječima, jedino što je sporno je tko treba osigurati sredstva za povećanje liječničkih plaća.



- Prilikom potpisivanja novog kolektivnog ugovora dogovoreno je i jasno je rečeno da nedostajuća sredstva za ispunjenje kolektivnih ugovora treba tražiti jednakopravno na tri strane: Vlada HNŽ-a, Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ-a i same zdravstvene ustanove. Ja mogu reći da će Vlada HNŽ-a osigurati dio sredstava koji je ona dužna osigurati - istaknuo je ministar.



Dodao je kako mu smeta izvještavanje pojedinih medija koji na odgovornost pozivaju samo Vladu HNŽ-a, a nitko ne spominje druge dvije strane.



Kolektivnim ugovorom o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ-a, koji je potpisan u srpnju prošle godine, predviđeno je povećanje plaće doktora medicine i stomatologije u tri etape.



Od 1. 7. 2019. godine trebala je krenuti druga faza povećanja koeficijenta za obračun plaća no do toga nije došlo jer zdravstvene ustanove nisu imale dovoljno sredstava za isplatu uvećanih plaća.



(FENA)