Snimak koji je u posjedu Žurnala nastao je 6. avgusta na području Velike Kladuše kada je zvanično zabilježen granični incident. Građani snimili kombi hrvatske policije i migrante koji se izvlače iz provalije.

Foto: Žurnal.info

Migranti koji su legalno vraćeni iz Slovenije u Hrvatsku ilegalno prebacivani u BiH.



"Upucaću te", kaže hrvatski policajac migrantu koji je stajao nad šumskom provalijom dubokom desetak metara.



Koji trenutak kasnije i drugi migranti izvedeni su iz policijskog kombija i natjerani da stanu na rub dubokog jarka. Hrvatski policajac je izvadio pištolj i ispalio par hitaca u zrak. Migranti su skočili u jarugu na čijem dnu je granica sa BiH. Bilo je to 6. avgusta ove godine.



Bh građani koji su čuli pucnjavu pozvali su Graničnu policiju BiH. Nekoliko minuta poslije graničari su došli do potoka i vidjeli dvadesetak migranata u provaliji. Jedan od građana koji je dojavio za pucnjavu, snimio je tu scenu.



"Rekao mi je - upucat ću te", prepričava u videu jedan od migranata nekoliko sekundi nakon što se uspio izvući.



Pola minuta ranije, negdje na 11 sekundi videa, vidi se kombi hrvatske policije kako napušta mjesto s kojeg su migranti faktički gurnuti u provaliju.



Na snimku se, potom, vide i bh. graničari koji pokušavaju ukazati pomoć povrijeđenim migrantima.



"Dvanaest migranata zadobilo je lakše povrede, dok je njih šest poslano na radiološku obradu", saopćeno je dan kasnije iz Doma zdravlja Velika Kladuša.



Istog dana, 7. avgusta, hrvatska policija je saopćila da nema ništa sa incidentom, te da njihovi policajci nisu u BiH ilegalno prebacili migrante. Ustvrdili su da su samo spriječili ulazak migranata na teritoriju Hrvatske. No, dokazi ne idu u prilog zvaničnicima hrvatske policije. Istog dana kada su izdali saopćenje da nemaju ništa sa slučajem, na mjestu incidenta fotografisane su dvije hrvatske policajke koje su bile maskirane u prostitutke. Došle su da prikriju tragove svog postupanja. Ali zakasnile su.



Na fotografiji nastaloj nekoliko sati nakon incidenta jasno se vidi mjesto na kojem su migranti natjerani da skaču u provaliju. Čak su na tom mjestu ostali i dijelovi odjeće koja je pripadala migrantima. Nekoliko dana kasnije, na putu na kojem je tokom incidenta snimljen kombi hrvatske policije pronađene su i fotografisane čahure od pištoljske municije.



Čahure je ekipa Žurnala pronašla i u Lohovu kod Bihaća. Na tom mjestu, hrtvatski policajci godinama migrante ubaciju na teritoriju BiH. U decembru prošl godine nevladine organizacije su uspjele snimiti hrvatske policajce kako ilegalno prebacuju migrante u BiH, a zvaničnici iz Zagreba su odgovornost prebacili na policajce. No, praksa je nastavljena.



IZ SLOVENIJE DO JARUGE



Iračanin Nzer Abdul Aziz 19. avgusta ove godine uhapšen je u Sloveniji, kada je ilegalno, u vozilu hrvatskih tablica, pokušao ući na teritoriju te države. Dan kasnije, 20. avgusta, slovanačke vlasti su ga legalno, na graničnom prelazu predale hrvatskim policajcima jer je dokazano da je taj migrant na teritoriju Slovenije ušao iz Hrvatske. Taj se postupak službeno naziva readmisija i on podrazumijeva da se migranti vraćaju u zemlju iz koje su došli, ukoliko postoje dokazi odakle su došli. Sve se, po proceduri, mora obavljati na zvaničnim graničnim prelazima uz propratnu dokumentaciju.



Slovenija je, prema dokumentaciji koja je u posjedu naše redakcije, legalno Iračanina Nzera Abdul Aziza vratila u Hrvatsku, gdje ga je preuzela tamošnja policija. No, tri dana kasnije, tačnije 23. avgusta, ekipa Žurnala na granici između BiH i Hrvatske, na mjestu gdje ne postoji granični prelaz i gdje su hrvatski policajci već ilegalno ubacivali migrante u BiH, pronašla je dokumentaciju o protjerivanju Nzera Abdul Aziza iz Slovenije.



Na istom mjestu, bila je dokumentacija slovenačkih vlasti uručena migrantima Rebinu Ahmadu i Anwar Hoger Hassanu iz Iraka koji su, također, 20. avgusta ove godine iz Slovenije legalno prebačeni u Hrvatsku.



Tri dana poslije njihovi dokumenti pronađeni su na granici sa BiH, gdje se vide i tragovi guma. I sve to na mjestu gdje su hrvatski policajci prošle godine snimljeni kako migrante ilegalno ubacuju na teritoriju BiH.



Žurnal posjeduje dokumentaciju koja dokazuje da je na tom mjestu najmanje šest migranata ilegalno prebačeno u BiH. U pitanju su migranti koje je neporedno prije toga na granici sa Slovenijom preuzela policija Republike Hrvatske. Da je to ustaljena praksa, dokazuju i druge fotografije koje su u posjedu Žurnala. Naime, na granici između BiH i Hrvatske, područje Velike Kladuše, fotografisan je policijski kombi iz kojeg je izbačena, a potom na teritoriju BiH ilegalno prebačena prebačena žena s dvogodišnjim djetetom.



Već ranije smo objavili da je upravo na području Velike Kladuše hrvatska policija nekoliko puta pucala u pravcu teritorije BiH, a u oktobru prošle godine čak su pogodili i traktorsku prikolicu parkiranu u jednom dvorištu u pograničnom dijelu BiH. Zvanične vlasti iz Zagreba su, naravno, sve negirale.





(Žurnal.info)