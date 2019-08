Dosadašnja arheološka iskopavanja, koja već četiri sedmice na dvije lokacije u Zenici provode studenti iz Beča i Sarajeva predvođeni dr. Mariom Gavranovićem i mr. Edinom Bujakom, po pronađenim eksponatima svjedoče da su neka područja oko Zenice bila naseljena i prije 3.100 godina - kazao je za Fenu dr. Gavranović.

On napominje kako su prethodno na području Gradišća i Kopila, koja su predmet ovih iskopavanja, u oktobru i novembru prošle godine izvršili geomagnetna snimanja iz zraka te da su već i ti snimci dali nagovjestili moguće zanimljiva arheološka nalazišta.



- Sada smo se odlučili da pristupimo i iskopavanju na tim lokalitetima, na kojima smo i pronašli jako zanimljive eksponate. Ima puno keramike, željeznih predmeta, kamenog oružja… Sve to svjedoči da je, recimo, naselje Kopilo bilo naseljeno i do drugog stoljeća prije Krista - ističe bečki arheolog Gavranović.



Pronađeni su skeleti životinja - svinja, krava, koza… - koje su uzgajali tadašnji stanovnici, a kako se Kopilo nalazi na visini od 600 metara, dok su gradine u naselju Gradišće i na preko 900 metara nadmorske visine, Gavranović zaključuje da su se naselja u tom periodu, uglavnom, gradila na visokim pozicijama.



- Ljudi su išli u brda, jer je, vjerovatno, rijeka Bosna tada bila močvara, odnosno nije imala svoje korito. Naš je cilj da u narednom periodu istražimo kompletno zeničko područje, na nekih 15-ak lokacija, kako bismo rasvjetlili proces naseljavanja ovih prostora tokom bronzanog doba - kaže Gavranović.



U naselju Gradišće pronađene su dvije grobice, dva tumula, zatim i potpuno novo prahistorijsko naselje - Ravna gradina. U jednoj grobnici, ističe sarajevski arheolog Bujak, pronašli su ljudske kosti te keramiku koja se s umrlim zakopavala u grobnicama.



- Na području Zenice nalazi se petnaest poznatih lokaliteta - gradina iz brončanog i željeznog doba, ali je do sada bilo istraživano samo Kopilo.



Ovo su i prva arheološka iskopavanja na području Zenice u proteklih pedesetak godina, što je također interesantno. U projektu učestvuju i studenti arheologije iz Austrije i Bosne i Hercegovine pa to ovom projektu daje i edukativnu dimenziju, kaže Bujak.



Svi nalazi, napominje on, a nakon što budu izvršene dodatne radio-karbonske analize nad ljudskim i životinjskim skeletima, zatim metalurške analize metalnih predmeta, analize keramičkih predmeta… ostat će u Muzeju grada Zenice.



- To će obogatiti kolekciju arheološkog materijala muzeja, a posjetioci će se moći upoznati sa dalekom prošlošću ovih krajeva - kaže Bujak.



Naredna će istraživanja, najavljuje Bujak, također biti usmjerena prema prahistorijskim naseljima u Gradišću, gdje su nalazi šest gradina.



Lokalitet Vrh Negraja u Gradišću, na kojem su tokom kopanja rovova u proteklom ratu pronađene kompletne keramičke posude te koje se nalazi na 925 m/nv, ujedno je, ističe Bujak, zeničko naselje iz tog perioda koje se nalazi i na najvišoj nadmorskoj visini.



- Riječ je o fantastičnom arheološkom materijalu, koji je, eto, pronađen savim slučajno. Posude su izuzetno lijepe i u cjelosti sačuvane zahvaljujući činjenici da potiču iz kasnog brončanog doba, odnosno da su 3.000 godina bile zakopane u zemlji - kaže Bujak.



Istraživanja zajednički vrše Muzej grada Zenice i Institut za evopsku i orijentalnu arheologiju Austrijske akademije nauka iz Beča, koji finansira iskopavanja, a Ministarstvo obrazovanja, nauke kulture i sporta Vlade ZDK, kojim rukovodi ministar Spahija Kozlić, osiguralo je smještaj za 15-ak učesnika, koliko ih svakodnevno sudjeluje u ovom međunarodnom projektu.



