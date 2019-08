Na suđenju za genocid u Srebrenici, pročitan je transkript iskaza datog u Haagu, gdje je 2007. godine zaštićeni svjedok izjavio da je optuženi Srećko Aćimović u julu 1995. rekao da se pogubljenje Srebreničana vrši u Kozluku.

Sud BiH / 24sata.info

Zaštićeni svjedok SA-5, koji nije bio u mogućnosti da pristupi na ročište u Sud BiH, tokom saslušanja u drugom predmetu u Haagu izjavio je da je Aćimović kazao da se pogubljenje vrši u Kozluku, ali da "ne može da griješi dušu – da li mu je to neko naredio ili je sam odlučio".



Na ovom suđenju pročitan je iskaz iz februara 2017. godine koji je SA-5 dao Tužilaštvu BiH, a u kojem se navodi da su on i njegov sin trpjeli pritisak i prijetnje zbog njegovog svjedočenja u Haagu, te da je dva puta pozivan da se sretne sa Srećkom Aćimovićem, ali da je to odbio.



U iskazu koji je dao Tužilaštvu BiH 2014. godine, rekao je da mu je Aćimović kazao da se strijeljanje mora izvršiti.



- Poznavajući Sreću, on ne bi uradio ono što je uradio da nije bilo naređenja više komande - izjavio je SA-5 Tužilaštvu BiH 2014. godine.



U Haagu je svjedok ispričao da je skupa sa Aćimovićem otišao u školu u Roćević, dan nakon što je od jednog vojnika čuo da su zarobljenici dovezeni i da ima mrtvih. SA-5 je izjavio da mu je Aćimović, nakon razgovora s krupnim čovjekom u vojnoj uniformi, rekao da ide kod Draškovića, kojem je brat poginuo i da ga pita hoće li da strijelja Srebreničane.



Svjedok je kazao da je negodovao kada je saznao da će biti pogubljenja, ali da mu je Aćimović rekao da je to naređenje i da se mora izvršiti. Dodao je da je otišao kod Draškovića i kazao mu da ga je Srećo poslao da ga pita hoće li da strijelja Srebreničane, te da je Drašković to odbio.



Ispričao je da ga je Aćimović kasnije poslao da kamionom, u kojem su bili zarobljenici i Vojna policija, ide do škljunkare u Kozluku, gdje će biti pogubljenje. Prema svjedoku, Vojna policija je istovarala zarobljenike, ali nije vidio samo strijeljanje.



Optužnica tereti Aćimovića da je, kao komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade, u julu 1995. postupio po naredbi komande ove brigade i Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) da se Srebreničani iz škole u Roćeviću (općina Zvornik), s povezima na očima i zavezanih ruku, odvedu na lokaciju koju je sam izabrao – šljunkaru na obali rijeke Drine u Kozluku, gdje su ubijeni.



Nastavak suđenja zakazan je za 11. septembar, prenosi BIRN.





(FENA)