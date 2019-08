U Zenici nas dočekuju Edinko i Željka Bajramović. Nakon petnaestak godina rada u renomiranoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom namještaja, odlučili su krenuti od 'nule' i razviti vlastiti poslovni model.

Foto: 24sata.info

Fokus su stavili na uređenje enterijera i proizvodnju namještaja po mjeri, ali im je za pravi iskorak bio potreban poslovni partner sa kapitalom. Povezuju se sa dijasporom iz Njemačke, gdje pronalaze partnera koji je želio uložiti svoj novac u biznis u Bosni i Hercegovini. Tako je krenula priča o kompaniji „Poco“.



„Mi smo emotivno vezani za Zenicu. Sin nam je odrastao i osamostalio se u potpuno različitoj poslovnoj branši, a mi smo željeli razviti posao u koji ćemo moći uložiti bogato znanje i iskustvo stečeno tokom karijere. Jednostavno, ponuditi poslovni model koji će biti primamljiv investitorima. Ono što ljudi kod nas još uvijek ne prepoznaju kao mogućnost, jeste upravo razvijanje i implementacija kvalitetne poslovne ideje. Kada izvrsnošću usluge i kvalitetom izrade steknete redovne, što znači prvenstveno zadovoljne klijente, razvijate stabilnu i dugoročnu poslovnu praksu. Vi zapravo imate nešto što je investitoru puno važnije od ponude uobičajene infrastrukture“, kaže nam Edinko.



Tako je i bilo. „Poco“ je pronašao partnera porijeklom iz BiH, stalno nastanjenog u njemačkom gradu Hagenu, koji je nakon razmatranja poslovne ideje, prihvatio partnerstvo i investiranje kapitala u BiH. Danas, ova dijasporska investicija, s ponosom bilježi prvu godinu postojanja i rada, tijekom koje su u skladu sa svojim biznis planom, dostigli planirani tehnološki stepen razvoja, osigurali redovne plate unutar radnog kolektiva gdje je sada četvoro zaposlenih. Prema planu, razmišljaju o nabavci novih mašina, a podržani su i od tima tehničke podrške USAID Projekta „Diaspora Invest“ koji je prepoznao ovu perspektivnu investiciju. Edinko smatra da je partnerska podrška iz dijaspore bila ključna za pokretanje i razvoj poslovanja, ali da nije zanemarljiv ni doprinos resornih institucija na svim nivoima vlasti koje rade na poboljšanju poslovnog ambijenta u Zenici. Pozdravljamo projekte poslovnih inkubatora u BiH, jer i sami bilježimo pozitivna iskustva kroz aktivnosti Razvojne agencija ZEDA.



“Kretanje na relaciji Bosna i Hercegovina – inostranstvo je nešto što je danas normalno. Ljudi idu za poslom, prave životne planove, računaju par godina tamo, pa se vratiti i napraviti nešto... Mi koji smo tu, trebamo im biti podrška. Jer evidentno , naša dijaspora posjeduje kapital, usvojena znanja i neke drugačije-naprednije prakse. I zašto onda ne bismo ovdje zajedno, ponudili novoj generaciji neku drugačiju perspektivu? Imam osjećaj da onaj ko se ostvario ovdje , napravio bi slično u bilo kojoj državi. Ali, s druge strane, onaj ko se nije ovdje izborio sa svim preprekama, teško bi se nosio i sa izazovima vani. Zato, mislim da je važno raditi na tome i mijenjati stvari”, dodaje Edinko.



Osnovna djelatnost kompanije je uređenje i opremanje enterijera. U protekloj godini su svoj pločasti namještaj ugradili u hotele, poslovne objekte, privatne kuće i stanove od Bihaća, preko Banja Luke, do Mostara ,Viteza, Travnika i Zenice.



“Svjedočimo sve bržem ritmu života i sveprisutnom trendu hroničnog nedostatka stručnjaka u uslužnim djelatnostima, tako da je opcija da imamo partnere - kooperante u izradi tapaciranog i masivnog namještaja, pogodovala razvoju sistema u kojem uz kvalitet i poštivanje rokova tržištu nudimo i značajnu širinu usluge. Lično mi je zadovoljstvo osmišljavati nova rješenja sa klijentima, ali i sa kolegama u proizvodnom pogonu, uvijek tražiti neku bolju izvedbu prvobitne ideje. Za mene činjenica da radim posao koji volim, znači uživati u njemu i težiti perfekcionizmu”, napominje Edinko.



Ova mlada zenička firma, uz brojne aktivnosti, karakteristične za sve početnike u bh. poslovanju, našla je vremena i za podršku lokalnoj zajednici. Tako je “Poco” podržao košarkaški Kengur kup, te obilježavanje godišnjice objave Povelje Kulina Bana o slobodnoj trgovini sa Dubrovačkom Republikom. Realizaciju potonjeg potpisuju entuzijasti zeničkog građanskog Udruženja “Gorica”, a repliku historijske važne povelje ove godine iz Zenice do ureda dubrovačkog gradonačelnika vozit će biciklist Kenan Klobodanović.



"Bez obzira da li preduzeće upošljava nekoliko radnika ili je gigant sa njih više stotina, svi trebamo njegovati senzibilitet i odgovornost prema zajednici u kojoj poslujemo. I to nikako ne bi trebala biti samo intencija promocije, nego nastojanje da uz neophodnu i još jaču podršku države svim segmentima našeg društva, zajedno, stvorimo ambijet u kojem bi se to smatralo društvenom normom. Podržati treba dobre ideje i inicijative koje promovišu zdrav život, mlade, sport, kulturu,tradiciju…sve ono čime obiluje naša zemlja i po čemu bi je ostatak svijeta trebao prepoznavati. Nadam se da će i drugi slijediti naš primjer”, dodaje Željka.



"Nema velikih i malih kupaca, to je pogrešno mišljenje. Svaki put je riječ o novom prostoru, drugačijoj osobnosti, za mene je to uvijek i novi izazov. Klijenti trebaju poseban pristup, jer ponekad dođu čak i bez obrisa ideje kako bi taj novi ambijent trebao izgledati. Trebaju podršku i inspiraciju. S jedne strane je tehnologija proizvodnje pločastog namještaja, a s druge, upravo kvalitetna i stručna komunikacija i razumijevanje želja klijenata, prijenos tih saznanja– prvo na papir i plan, a onda i u stvarnost. U tom procesu uveliko pomaže 3D vizualizacija. Tek nakon virtualnog prikaza, konsultacija, sugestija i otklanjanja eventualnih nedostataka, iznalazimo najkvalitetnije i najoptimalnije rješenje za klijente. U svakom slučaju, težimo i ustrajavamo na maksimalnom zadovoljstvu i lojalnosti naših kupaca“, zaključuje Edinko.



USAID Projekat "Diaspora Invest" je do sada podržao 61 kompaniju koja je pokrenuta zahvaljujući dijasporskim investicijama širom zemlje. Kroz Biznis centar bh. dijaspore nude različite oblike podrške poduzetncima koji pokreću posao u domovini. Priče poput Edinkove i Željkine upućuju da se domaći poduzetnici mogu uzdati u podršku bh. dijasporske zajednice kada je u pitanju potreba osiguranja kapitala, tržišta i prenosa znanja iz svijeta.



