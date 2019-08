Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu (USK) danas su najavili generalni štrajk od 2. septembra, tako da školska godina u ovom kantonu najvjerovatnije neće početi prema planu i programu.

- Ovim potvrđujemo odluku iz 12. jula da u slučaju neispunjavanja naših zahtjeva, 2. septembra organiziramo generalni štrajk. Moramo naznačiti da ćemo ispuniti minimum poslova koji su obavezni, uključujući i to da će završni razredi pohađati nastavu - rekao je predsjednik Sindikata srednjoškolskog obrazovanja Samir Fajić.

Glavni razlozi za ovakvu odluku su nepoštivanje Kolektivnog ugovora, odnosno, kako je rečeno, neizjednačavanje osnovice za plaću s ostalim budžetskim korisnicima i neuspješni pregovori oko isplate razlike plaća koja sljeduje prosvjetne radnike, kao i neslaganje zbog donošenja i reguliranja pedagoških standarda.

- Naša osnovica za plaću je još od aprila trebala biti 302 KM, ili jednostavno rečeno izjednačena s osnovicom kod ostalih budžetskih korisnika. Sadašnji prijedlog Vlade USK da se to primjeni od augusta, ukoliko za to budu stečeni uslovi, nismo mogli prihvatiti. Neprihvatljiv nam je bio i prijedlog da se s isplatom razlika plaća koje nas sljeduju, krene od januara naredne godine. Kada su u pitanju pedagoški standardi, tu je došlo do značajnih izmjena, međutim samo za osnovno obrazovanje - dodao je Fajić.

Vrlo brzo se očekuje i zvanično izjašnjenje članova Kantonalne vlade o očigledno neuspješnim pregovorima sa sindikatima obrazovanja, dok još uvijek nema nikakvih informacija o eventualnom nastavku dijaloga i pronalasku rješenja za planirani početak i normalno odvijanje nastave u ovom dijelu BiH.

