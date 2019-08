Iako je u Bosni i Hercegovini prijavljen nestanak 34.964 osobe, pretpostavlja se da su zapravo nestale 32.000. Još uvijek se traga za više od 7.000.

Foto: Anadolija

Među 7.000 aktivnih slučajeva, odnosno osoba za kojima se još traga, jedan dio njih nikada neće biti pronađen. Svima su poznati slučajevi živih lomača u Višegradu i djece, žena i nekoliko muškaraca koji su pretvoreni u prah koji je najvjerovatnije prosut u Drinu. Oni nikada neće biti pronađeni. Tijela mnogih završila su u rijekama i jezerima, teško će biti i do njih doći...



Povodom obilježavanja Međunarodnog dana nestalih osoba glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić podsjetila je da je, osim Prijedora i Srebrenice, najveći broj žrtava za kojim se traga na području Foče, Višegrada, Vlasenice, Zvornika i Rogatice.



"Do sada je ekshumirano oko 25.500 posmrtnih ostataka. Od tog broja, porodicama je predato oko 24.000 tijela. Dakle, u BiH se traga za još više od 7.000 osoba. Možemo reći da je do sada pronađeno 85 posto nestalih osoba. Međutim, proces traganja za nestalim je ušao u najtežu fazu. Obzirom na protok vremena i promjene na terenu danas je jako teško doći i do pravih informacija koje bi dovele do mjesta masovnih grobnica", pojasnila je Fazlić.



Kako je kazala, istražitelji Instituta su konstantno na terenu i rade na pronalasku nestalih osoba.



"Istražitelji Instituta su ove godine na teren izašli skoro 1.000 puta, u potrazi za masovnim grobnicama. Do sada su ekshumirana 53 posmrtna ostatka, a ukupno identifikovano 170 osoba. Također, ove godine urađene su 223 reekshumacije i reekshumirano je 230 tijela, kojima su dodani posmrtni ostaci koji su pronađeni nakon što su žrtve ukopane", izjavila je Fazlić.



Od početka godine izuzeta su 63 koštana uzorka, te se očekuju rezultati DNK analize odnosno pristizanje novih identiteta u Institut.



"Od početka godine imali smo i dva slučaja pogrešne identifikacije. Govorimo o pogrešnim identifikacijama koje su urađene klasičnom metodom", naglasila je Fazlić.



I dalje se intenzivno radi na verifikaciji ukupnog broja nestalih osoba u BiH.



"Do sada je verificirano 27.000 nestalih osoba. Jedan broj nestalih brisan je iz evidencije nestalih, oko 430 osoba, a radi se o osobama za koje je utvrđeno da su žive ili čije mjesto ukopa je poznato. Također, postoji jedan broj prijava nestalih osoba koje nisu verificirane. Radi se o 1.777 takvih prijava za koje nedostaju određeni podaci", kazala je Fazlić.



Nakon detaljnijih provjera sve nestale osobe će imati svoj dosije u printanoj elektronskoj formi.



Porodice nestalih osoba, međunarodne organizacije, NVO-i i državne institucije širom svijeta 30. augusta obilježavaju Međunarodni dan nestalih. U Bosni i Hercegovini je pronađeno oko 85 posto nestalih osoba, što predstavlja najvišu stopu riješenih slučajeva nestalih na svijetu u nekom postkonfliktnom društvu. Međutim, taj proces još nije gotov, postoji još minimalno 7.000 ljudi u BiH čija je sudbina nepoznata.



Prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP), u ratovima na području bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 osoba od čega je najveći broj, više od 30.000, nestalo u BiH.



(AA)