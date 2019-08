Danas u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. U ostatku zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Poslijepodne, razvojem oblačnost u centralnim i sjeverozapadnim područjima Bosne može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar u Bosni slab na momente i umjeren promjenljivog smjera, a u Hercegovini umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stupnjeva.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podne, razvojem oblačnosti može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna temperatura oko 29 stupnjeva, saopćeno je.

(24sata.info )