Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u BiH Husein ef. Kavazović izjavio je danas tokom posjete medžlisima Modriča i Orašje da je odlazak ljudi iz BiH vrlo zabrinjavajući problem za sve vjerske zajednice.

„Stanje vjerskog života je solidno, ali postoje problemi. U ovom slučaju se izdvaja odlazak iz ovih sredina, što nije izuzetak u odnosu na druge krajeve, ali odlazak iz povratničkih džemata se osjeti i to je ono što nas zabrinjava. Sve su zajednice na taj način u BiH ugrožene. Svejedno da li to bili muslimani, katolici ili pravoslavci, ali to je alarm za sve nas, vjerske zajednice i vlast, državu koja bi trebala biti najodgovornija i da pokaže senzibilitet prema našim zajednicama”, izjavio je Kavazović.



U posjeti ovim medžlisima sa reisu-l-ulemom Kavazovićem bili su i muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović te potpredsjednik Republike Srpske (RS) Ramiz Salkić, koji su sa predstavnicima medžlisa, povratnika, privrednika i poljoprivrednika ovog područja razgovarali sa problemima sa kojima se susreću u svakodnevnom životu.



Tokom održanih sastanaka, među kojima je i sastanak sa predstavnicima Poljoprivredne zadruge “Tarevci“, ocijenjeno je da je otvaranje novih radnih mjesta vrlo važan korak ka opstanku povratnika na ovim područjima.



Tokom posjete MIZ Orašje prezentiran projekt kultiviranja vakufskog zemljišta na kojem su zasađene kulture bobičastog voća, te projekt izgradnje solarne elektrane, koja će nakon određenog vremena ostati u vlasništvu vakufa.



“Ljudi u MIZ Orašje pokazuju inventivnost, pokazuju da se idejama i radom postići i veća materijalna vrijednost“, kazao je reisu-l-ulema, ocjenjujući da to može biti primjer i drugim medžlisima.



Muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović današnju posjetu je ocijenio vrlo važnom porukom povratnicima, posebno zbog činjenice da je reisu-l-ulema dugo bio muftija na ovom području i da dobro poznaje ovdašnje prilike.



On je također ocijenio da su medžlisi Modriča i Orašje ostvarili značajan napredak u svakom smislu, te da će timski rad biti nastavljen i, uz Božju pomoć, polučiti očekivani uspjeh.



I potpredsjednik RS Ramiz Salkić posjetu reisu-l-uleme je ocijenio vrlo važnom, jer je bila prilika da se predstavnicima IZ-a prenesu problemi sa kojima se povratnici suočavaju, ali da se, s druge strane, i pohvale s napretkom koji su ostvarili.



„Sistemska diskriminacija koja vlada u ovom entitetu uvukla se u sve pore i ostavlja svoj trag. Nadamo se da ćemo u narednom periodu tu sistemsku diskriminaciju pobijediti zajedničkim djelovanjem na različitim nivoima“, kazao je Salkić.



Tokom posjete Orašju, nakon podne u džamiji Azizija upriličen je i susret sa džematlijama ovog gradskog džemata.



