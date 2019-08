Naučno djelo "Kvint Tulije Ciceron: Izborni priručnik s govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji" autora profesora Samira Aličića i Ivane Jaramaz Reskušić, uz saradnju s profesoricom Benjaminom Londrc je prvi put na bh. jezike prevedeno djelo koje donosi brojne savjete za izborne cikluse primjenjive i više od 2.000 godina nakon što su objavljeni.

Na 165 stranica teksta se pored govora Kvinta Cicerona nalaze još govori Pro Murena i Pro Plancia, a donosi sistematiku izbornog priručnika Kvinta Cicerona u kontekstu rimskih republikanskih magistratskih izbora.

U razgovoru za Fenu profesorica na Pravnom fakultetu Benjamina Londrc kazala je da je u pitanju izuzetno vrijedno naučno djelo koje je zapravo prijevod govora s latinskog jezika izbornog priručnika.

- To je djelo vanvremenskog značaja i sasvim sigurno će zainteresirati ne samo pravnike, političare ili politologe, nego i širu čitalačku javnost. Priručnik je Kvint Tulije Ciceron napisao za svog brata Marka Tulija Cicerona, jednog od najvećih rimskih pravnika i govornika, kao savjete u vrijeme kada se kandidirao za konzula 63. godine prije nove ere - pojasnila je Londrc.

Savjeti koje je Kvint Tulije Ciceron tada davao svom bratu, dodaje profesorica, i danas su itekako primjenjivi. Oni se tiču načina kako se ponašati u kampanji, kako privući birače, tu su i dijelovi koji se odnose na populizam i oratorsku vještinu, a sve to primjenjivo je i danas.

- Nažalost, boljke antičkog i starog Rima nisu zaboravljene u historiji. To su boljke koje muče i današnje društvo. Sasvim sigurno kroz ovu knjigu možemo vidjeti koliko se historija ponavlja - kazala je Londrc.

Koautori su, napominje, vrsni romanisti koji su do sada objavili veliki broj naučnih radova, knjiga i članaka, ali i provodili s latinskog jezika tako da pored prijevoda izvornih tekstova priručnik sadrži kvalitetne i stručne komentare autora.

Profesorica ocjenjuje da je u pitanju remek djelo ovog žanra te tvrdi da do danas nije napisan jasniji, koncizniji i kvalitetniji priručnik o izbornoj kampanji.

Mišljenja je da bi ovo djelo trebao pročitati svaki ambiciozni političar sa ovih prostora jer će u priručniku naći i danas upotrebljive savjete, a prilikom čitanja knjige treba po strani ostaviti ocjene o moralu i fokus staviti na savjete kako pobijediti na izborima i pridobiti glasače.

- Priručnik je izdignut iznad moralnih i filozofskih pitanja. Željela bih da se fokusiramo na pozitivne primjere kako su antički političari išli među narod, razgovarali s građanima kako bi se približili svakom stanovniku i oslušnuli njihove probleme - pojašnjava Londrc.

Antički političari živjeli su ideologiju i u potpunosti su se posvećivali izbornim kampanjama zbog čega bi današnji političari, smatra Londrc, mogli naučiti mnogo toga afirmativnog.

Kvint Ciceron postavlja tri najvažnija pitanja i to: ko sam to ja i koje su moje vrline, za šta se kandidiram odnosno koji su ciljevi i šta se želi ostvariti i treće pitanje gdje se to čini.

Profesorica je izdvojila analize Kvinta Cicerona koji razmatra porijeklo kandidata i koliko ugledno porijeklo doprinosi da neko bude izabran u političkoj kampanji, zatim analiza važnosti govorničke vještine naglašavajući da te vještine moraju biti na izrazito visokom nivou.

- Ciceron napominje da svako ko želi da se kandidira na izborima mora biti vrstan retoričar, ali on postavlja i pitanje dosadašnje karijere i šta je kandidat postigao kako bi bio uspješan političar. Tu je i važna ocjena klevetanja i vrijeđanja političkih protivnika - dodaje profesorica.

Kvint Ciceron savjetuje svog brata da ima što širi krug prijatelja, da se prema ljudima ponaša s posebnom ljubaznošću, prijatnim i ljubaznim nastupom te da ne smije biti ni traga oholosti, a da bi se dobila naklonost naroda potrebno je imati cijeli set vrlina.

Zanimljiv je i savjet da politički kandidat treba naučiti prepoznavati birače i pamtiti im imena ili se služiti uslugama pomoćnika koji će mu šaptati imena kako niko ne bi pomislio da ih se ne sjeća.

Tu su i oni savjeti koji odstupaju od moralnih normi, napominje Londrc, jer Kvint Ciceron savjetuje da biračima treba davati lažna obećanje da će im učiniti neku uslugu ako glasaju za njih i pomažu im u kampanji, jer, kako su rimski majstori izborne kampanje govorili, bolje da se poneko naljuti ako ne održe obećanje nego da sve molioce usluga odbiju od sebe.

Čak savjetuje pokretanje sudskih procesa protiv protukandidata sa optužbama za razne delikte, jer i ako ne budu osuđeni sama činjenica da se proces vodio može da im upropasti reputaciju.

Sve ovo samo su neki od savjeta koje moguće pronaći u knjizi "Kvint Tulije Ciceron: Izborni priručnik s govorima Marka Tulija Cicerona o izbornoj korupciji".

