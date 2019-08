Svjedoci Tužilaštva BiH ispričali su na suđenju u Sudu BiH kako su u junu 1992. poslati da zakopaju tijela koja su preuzeli iz pritvora policije u Tesliću.

Foto: 24sata.info

Tomo Mihajlović je rekao da je kao rezervni policajac jedne noći poslat u kancelariju u policiji u kojoj su bili optuženi Predrag Markočević i Marinko Đukić, kao i veći broj pripadnika jedinice „Miće“ iz Doboja, koji su početkom juna došli u Teslić.

Iako je u iskazu naveo da je u toj prostoriji bio i optuženi Dušan Kuzmanović, na današnjem ročištu svjedok je rekao da nije siguran u to.

On je naveo da mu je neko od njih rekao da treba da odradi jedan posao, da u pritvoru ima mrtvih i da ih treba odvesti i zakopati.

Kako je kazao, rekli su mu da sa kolegom uzme kamion sa kašikom iz „Sirovina produkta“, preduzeća u kojem je radio do rata, i da tijela odvezu na brdo Pijeskove, gdje se inače iskopavao kamen.

Mihajlović je rekao da se pobunio zašto baš on i kolege iz rezervene policije to moraju da urade, ali je neko od pripadnika „Mića“ rekao da se to mora uraditi i da nema pogovora.

Ispričao je da je otišao po kamion sa Radivojem Nestorovićem i da su ponovo došli pred policiju i da su, dok je otišao da obavijesti starješine, tijela već bila ubačena u kamion. S njima su krenuli još Neđo Mihajlović i Duško Marković.

Svjedok je rekao da je „dobio informaciju“ da je sedam tijela, koja su ih istresli u jednu rupu i posuli zemljom.

On je dodao da je ponovo otišao u zgradu policije, gdje je zatekao Đukića, Markočevića i nešto manji broj „Mića“. Kazao im je da je posao odrađen a oni su mu rekli: „Svaka čast, momci“.

Kuzmanoviću, Markočeviću i Đukiću se sudi za progon muslimanskog i hrvatskog stanovništva opštine Teslić ubistvima, zatvaranjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima. Prema optužnici, Kuzmanović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) i član Kriznog štaba u Tesliću, Markočević komandir SJB-a, a Đukić šef Kriminalističke službe.

Svjedok Mihajlović je rekao da je bio raspoređen kao čuvar u pritvoru Teritorijalne odbrane. Kazao je da su civile privodili uglavnom pripadnici „Mića“, koji su nekada dolazili u pratnji policije.

Na pitanje Đukićevog branioca Branka Lukića, on je negirao da je učestvovao u premlaćivanju i ubistvu civila. Na pitanje u vezi sa procesom vođenim protiv Mihajlovića, tužilac Džermin Pašić je potvrdio da je on osuđen za ratni zločin, ali ne za događaje koji su predmet ovog postupka.

Svjedok Neđo Mihajlović potvrdio je da je jedne noći bio upućen na zadatak. Ispričao je da je bio u autu sa Tomom Mihajlovićem, a da je ispred njih išao kamion. Tomo mu je, kako je naveo, rekao da izađe na jednom mjestu da čuva da ko ne naiđe, a da su oni produžili dalje.

Rekao je da je čuo rad kašike kamiona. Svjedok je rekao da mu je Tomo Mihajlović kasnije rekao da su išli da sahrane ljude.

Svjedok je kazao da je Mihajlović otišao u zgradu policije da obavijesti starješine.

Prije ovog događaja, kako je ispričao, po izlasku iz restorana u kojem su se hranili, sreo je poznanika koji mu je rekao da su „oni iz ‘Mića’ pobudalili“ i da „mlate neke ljude“, odnosno kako je u istrazi naveo „Oni su tamo poludjeli, pobiše sve živo“.

Prema saznanjima svjedoka Mihajlovića, „Miće“ su „šamarale“ i nametale pravila ponašanja policiji, postavljajući se da su iznad svih.

Suđenje se nastavlja 2. septembra, prenosi BIRN.

( FENA)