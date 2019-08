Nova godina muslimanskoga kalendara nastupa 1. muharrema, koji ove godine pada 31. augusta, u subotu.

Foto: 24sata.info

"Muslimanski kalendar je lunarni, mjesečev kalendar i godina ovog kalendara je kraća 10 dana od godine sunčevog kalendara. Ovakav način računanja vremena usvojen je za vrijeme halife Omera, neka je Allah s njim zadovoljan, a za početak računanja vremena uzeta je Hidžra -preseljenje Muhameda, neka je mir i spas Božiji na njega, iz Mekke u Medinu. Hidžra se dogodila 622. godine po Isau, neka je spas i mir Božiji na njega.Muhamed, a.s., je bio prisiljen napustiti svoj rodni grad Mekku i otići tamo gdje neće biti u opasnosti. Medina, ili Jesrib kako se tada zvala, ponudila mu je utočište i Poslanik je, neka je mir i spas Božiji nanjega, napustio noću svoj grad i preselio se u Medinu u kojoj je ostao živjeti do svoje smrti", objavljeno je na stranici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.



Deseti dan mjeseca muharrema naziva se Danom Ašure, a ove godine pada na dan 9. septembar.



Prema predanjima, u ovom je danu nakon potopa pristala lađa Božijeg poslanika Nuha, neka je mir i spas Božiji na njega. Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.



Na ovaj dan se spravlja i posebno jelo ašura (na arapskom deset). Spravlja se tako da se stavi više vrsta voća i povrća i tako napravi smjesa kao znak sjećanja na Nuha, a.s., koji je, po predanjima, u svoju lađu ukrcao po par od svega živoga.





(AA)