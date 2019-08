Red Bull Cliff Diving takmičenje prošlog vikenda u Mostaru donijelo je mnogo uzbuđenja, rekordnu posjetu i veliki broj skokova nagrađenih desetkama.

Foto: 24sata.info

Australka Rhiannan Iffland i Englez Gary Hunt su zapečatili titule u prvenstvu, dok se Rumun Constantin Popovici pobjedom vratio nakon povrede.



Na oficijelnoj stranici Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva, mostarska stanica je ponijela epitet najdramatičnije ove godine. Na kraju takmičenja, nekoliko skakača je imalo dosta razloga za slavlje.



Popovici je na najbolji način proslavio povratak na skakaonicu nakon tromjesečne pauze zbog povrede. Ne samo da je pobijedio na Starom mostu, već je to učinio ponovivši Huntov historijski podvig s prošlog takmičenja u Bejrutu - za fantastični skok u četvrtoj seriji dobio je desetke od svih pet sudija.



"Odličan je osjećaj vratiti se. Trajalo je dugo, oporavljao sam se skoro tri mjeseca. Bilo je mnogo bola, mnogo napornog rada, ali sve se to danas isplatilo. Sjajno je biti na ovako lijepom mjestu kao što je Mostar", izjavio je Rumun nakon trijumfa.



Trostruka prvakinja Iffland je u četvrtom pokušaju konačno uspjela pobijediti na Starom mostu, i to rekordnim skokom za koji je dobila čak četiri desetke, što nije pošlo za rukom nijednoj skakačici ranije.



"Kad sam vidjela ocjene za posljednji skok, bio je to lijep osjećaj. To je moj omiljeni skok. Publika je naprosto grmila i davala mi mnogo energije dok sam bila gore na platformi, tako da mi je i to mnogo pomoglo", izjavila je oduševljena nova stara prvakinja.



Australka je pobjedom u Mostaru zapečatila četvrtu titulu, a narednog mjeseca u Bilbau ima priliku da obori još jedan veliki rekord i učini nešto što još niko nije: da zaokruži prvu "savršenu sezonu" u historiji prvenstva, odnosno, ostvari pobjede na svim stanicama.



Hunt, koji je nakon prvog dana takmičenja zauzimao tek desetu poziciju, uspio se s dva fenomenalna skoka u finišu probiti do drugog mjesta. No, drugo mjesto bilo je više nego dovoljno da i matematički osigura svoju osmu titulu prvaka, prije posljednjeg takmičenja sezone.



"Valjda jednostavno naučite da budete najbolji onda kada trebate. Danas je bilo drugačije, pokušao sam ostaviti jučerašnji dan iza sebe. Poznato je da sam najbolji u teškim skokovima, i u prvoj seriji danas sam bio dobar. To nije bilo sasvim dovoljno, ali na kraju sam završio jakim skokom", rekao je Hunt.



(24sata.info)