Načelnik Uprave za granicu MUP-a Hrvatske Zoran Ničeno rekao je da je migrantski kamp "Vučjak" kod Bihaća namjerno napravljen na samoj granici sa Hrvatskom i da policija Unsko-sanskog kantona tjera migrante prema hrvatskoj granici.

Zoran Ničeno / 24sata.info

"Kada se u Bihać sa ciljem dovede dvije, tri ili sedam hiljada migranata, onda je potpuno jasno da su oni usmjereni samo na ilegalni prijelaz u Hrvatsku. To je nedopustivo", rekao je Ničeno.



On kaže da policija u Unsko-sanskom kantoni ne dopušta da se migranti vrate natrag, odnosno da se slobodno kreću kako su se prije kretali po Bihaću, pa je njihova jedina mogućnost da uđu u Hrvatsku.



"Iz toga se da zaključiti da ih tjeraju prema hrvatskoj granici, što je potpuno očigledno i iz snimaka koje imamo", rekao je Ničeno za HRT.



Prema njegovim riječima, uzrok problema je na granici BiH sa Srbijom i Crnom Gorom, odnosno u nesprečavanju migrantskih ruta i ulaska migranata u BiH.



Ničeno kaže da se hrvatska policija već tri ili četiri godine susreće sa optužbama da ilegalno vraća migrante u BiH, jer se u medijima plasiraju informacije da je ilegalni prelazak državne granice nešto sasvim normalno.



On je apelovao na međunarodne i nevladine organizacije u BiH da ponovno informišu migrante da ilegalni prelazak granice nije dopušten, dodajući da je hrvatska policija zabrinuta za humanitarno stanje migranata u BiH, što je posljedica toga da se ne štiti granica u BiH.



(SRNA)