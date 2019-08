U Bosni se sutra očekuje umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana.

Foto: Arhiv

Poslijepodne ili u večernjim satima većem dijelu Bosne očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina. U Hercegovini padavina na sjeveru i sjeveroistoku.



Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeveroistočni, krajem dana u skretanju na jugozapadni. U Hercegovini umjeren jugozapadni vjetar, a krajem dana u skretanju na sjeverni.



Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni.



U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 28 stepeni.



Danas je u većem dijelu zemlje bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama centralne Bosne sa maglom i niskim oblacima. Pljuskovi i grmljavina su zabilježeni zapadnim područjima Bosne, kao i na istoku i sjeveroistoku Hercegovine, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)