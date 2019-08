Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Zeničko-dobojskog kantona Đevad Hadžić najavljuje kako će i za novu školsku godinu sav tehnološki višak u osnovnim i srednjim školama tog kantona biti zbrinut.

-Trend smanjenja broja učenika nastavljen je i ove godine, ali smo s Ministarstvom obrazovanja nauke, kulture i sporta ZDK dogovorili upisne kvote po pitanju broja đaka u odjeljenjima, broja odjeljenja i broja zanimanja te zvanja u srednjim školama - ističe Hadžić.

Dogovoreno je da će odjeljenja u prosjeku imati 22, odnosno dva đaka manje nego prošle godine.

-U toku je procedura prijema novih radnika, odnosno radnika koji već rade, ali su bili zaposleni na određeno vrijeme. Njihovo primanje je u toku i odvija se u skladu s kriterijima za prijem, koje su zajednički utvrdili Vlada i Ministarstvo obrazovanja ZDK te Sindikat - napominje Hadžić u izjavi Feni.

Podvlači da su upravo utvrđeni kriteriji i eliminisali prostor za konkursne nepravilnosti. Sindikat, posredstvom svojih članova i povjerenika, prati kompletnu konkursnu proceduru, kako bi ona bila provedena u skladu s tim aktom.

Zbog smanjenja broja đaka u odjeljenjima te uvođenja novih obrazovnih profila za srednjoškolce, Hadžić smatra da neće biti povećanog tehnološkog viška u odnosu na prethodnu godinu.

-Prošle je godine u srednjim školama tehnološki višak bilo oko 100, a u osnovnim oko 200 radnika. Svi oni su bili zbrinuti, a i ove će godine sav tehnološki višak biti zbrinut, na način i u skladu s procedurama predviđenim okvirnim programom zbrinjavanja tehnološkog viška - naglašava on.

U konkretnim slučajevima, gdje ne postoji mogućnost zbrinjavanja, Hadžić najavljuje kako će, zajedno s Ministarstvom, tražiti rješenja za takve radnike te njihov daljnji angažman u odgojno-obrazovnom procesu za školsku 2019./2020. godinu.

U toku naredne školske godine trebali bi biti usvojeni i novi pedagoški standardi, koji bi trebali, smatra Hadžić, dati i novi impuls u razvoju obrazovanja u ZDK. To će im, kaže, biti glavna zadaća, da novim pedagoškim standardima poboljšaju obrazovni proces.

- Očekujemo da će to biti urađeno do aprila naredne godine, kako bi onda mogli biti primjenjivi od naredne školske godine - ističe Hažić.

Tokom naredne kalendarske godine predstoje i pregovori s Vladom ZDK o novim kolektivnim ugovorima za osnovno i srednje obrazovanje, jer su aktuelni na snazi do kraja augusta 2020. godine. Do kraja ove godine kolektivni ugovor bi trebali dobiti i zaposleni na Univerzitetu Zenica.

- Pregovarački tim Sindikata visokog obrazovanja i Ministarstva obrazovanja ZDK obavili su niz pregovora te došli do kraja postupka dogovaranja, ali je zastoj nastao zbog godišnjih odmora. Očekuje se da će sada poslije godišnjih odmora, pregovori biti i nastavljeni. Mi očekujemo da ćemo do kraja ove godine, u pregovorima i dogovoru s Vladom ZDK, doći do konačnog teksta Kolektivnog ugovora za visoko obrazovanje - smatra Hadžić.

Preostalo je da se definišu koeficijenti platnih razreda, jer se radna mjesta moraju razvrstati po poslovima složenosti i odgovornosti.

