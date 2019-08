Druga redovna sjednica aktuelnog saziva Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je danas pod predsjedavanjem predsjednika Sabora Safeta Softića.

Sabornici koji na prvom zasjedanju iz opravdanih razloga nisu položili zakletvu to su uradili danas, nakon čega je donesena odluka o imenovanju saborskih komisija.



U nastavku sjednice, Sabor je donio Odluku o raspisivanju izbora za reisu-l-ulemu, prema proceduri utvrđenoj Ustavom IZ u BiH i Pravilnikom o izboru reisu-l-uleme. U okviru ove tačke donesene su odluke o imenovanju Komisije za provođenje izbora za reisu-l-ulemu i imenovanje Komisije za evidentiranje kandidata za ovu poziciju, javlja Mina.



U predstojećem periodu izbor reisu-l-uleme će se voditi prema procedurama koje su predviđene Ustavom, pravilnicima i drugi aktima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.



Predsjednik Sabora je ovim povodom sabornike upoznao sa predviđenom procedurom i naglasio da bi se u narednom periodu trebali evidentirati kandidati, čije će kandidature Sabor na svojoj sjednici 21. septembra 2019. godine verificirati, nakon čega će biti određen i termin sazivanja Izbornog tijela za izbor reisu-l-uleme kako je predviđeno Pravilnikom.



- Danas smo donijeli odluku o raspisivanju izbora za novog reisu-l-ulemu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. To je i danas važna odluka, kao što je uvijek bila. Pređeni put od skoro stoljeće i po obavezuje nas da tradiciju izbora reisu-l-uleme ljubomorno čuvamo i s dužnim dostojanstvom i odgovornošću provodimo. Potrudimo se da imamo dobre kandidate, dostojanstvene, plemenite, poštovane u našem narodu i vrijedne u svom radu i zalaganju za dobro zajednice - kazao je reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović koji se obratio sabornicima nakon donošenja ovih odluka.



Dodao je da trebaju ohrabriti sve one koji imaju znanja i čvrstinu karaktera, a uz to su vrijedni da se kandidiraju i ponude viziju okupljanja snaga u zajednici



- Neka izbor za poglavara naše zajednice protekne u dobroj atmosferi razmjene mišljenja, ideja i stavova. Pomozimo kandidatima da se predstave našoj zajednici, jer ćemo tako pokazati naše islamske vrijednosti koje baštinimo i za koje se zalažemo - istakao je reisu-l-ulema zahvaljujući se svima koji su mu pomogli u nošenju emaneta predvođenja zajednice u proteklom periodu.



U nastavku rada Sabor je usvojio - Rebalans budžeta za 2019. godinu, Statut Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj usuglašen sa Statutom IZ u BiH, Pravilnik o organizaciji i radu medžlisa i džemata Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta.



Sabor je imenovao i dva člana Programskog vijeća Media centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to Dževada Hadžića i Fahiru Fejzić Čengić.





