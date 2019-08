Organizacioni odbor prve Bh. povorke ponosa podsjeća javnost i institucije da je povorka ponosa nadležnim institucijama najavljena 1. aprila.

Foto: 24sata.info

Od prvog aprila do danas, organizatori(ce) održavaju redovne sastanke s predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Kantona Sarajevo, kao i drugih relevantnih institucija, saopćeno je jutros.



Saopćenje prenosimo u cjelosti:



"Tokom svih sastanaka i dogovora kao organizatori(ce) smo ispunili i ispunjavamo uslove predviđene Zakonom o javnom okupljanju Kantona Sarajevo za održavanje mirnog skupa.



U dosadašnjem periodu smo dobili(e) nedvojbene garancije kako Vlade, tako i policije Kantona Sarajevo da prvu Bh. povorku ponosa mogu adekvatno zaštititi. Pored toga i Vlada i policija Kantona su u cjelokupnoj dosadašnjoj komunikaciji sa organizacionim odborom povorke kontinuirano isticali da nemaju nikakva saznanja na osnovu kojih bi se na bilo koji način dovelo u pitanje održavanje povorke ponosa.



Podsjećamo, Bh. povorka ponosa je mirni protest građana(ki), koji su institucije Kantona Sarajevo dužne obezbijediti prema već spomenutom Zakonu, što je potvrdio i Ustavni sud BiH odlukama u slučaju Queer Sarajevo Festivala 2008. te Festivala queer filma „Merlinka“ 2014. godine, kada je utvrđeno kršenje slobode okupljanja LGBTI osoba u Kantonu Sarajevo.



Bilo kakva neosnovana zabrana Bh. povorke ponosa predstavljala bi kršenje Zakona o javnom okupljanju Kantona Sarajevo i osnov za sudski postupak i ponovno sankcionisanje Vlade Kantona Sarajevo. Policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su bezbroj puta dokazali da imaju profesionalnii materijalni kapacitet, te dovoljno znanja i iskustva da osiguraju daleko veće i sigurnosno kompleksnije događaje od Bh. povorke ponosa - od utakmica i koncerata do velikih komercijalnih skupova poput Sarajevo film festivala. To su nam i sami potvrdili kroz niz sastanaka koje smo imali od 1. aprila.



Podsjećamo političke stranke da su ljudska prava zagarantirana Ustavom i zakonima naše države, koji svim građanima/kama garantira pravo na slobodu mirnog okupljanja. Smatramo da je bilo kakvo političko prepucavanje, te licitiranje povorkom ponosa u korist uskostranačkih prepirki, nedopustivo i neodgovorno.



Ne dozvoljavamo da nas političke igre ometu u našem cilju da LGBTI osobama omogućimo da koriste svoje pravo na slobodu mirnog okupljanja, te da potaknemo institucije na odgovornije djelovanje prema svim građanima/kama.



Ne postoji nijedan opravdan razlog da ova država i ovo društvo u bilo čemu zaostaju za regijom pa tako i po pitanju održavanja Povorke ponosa. U proteklih pet mjeseci, podrška naših sugrađana i sugrađanki, iz privatne i javne sfere, pokazala nam je da je ovo naša zajednička borba i da je bh. društvo itekako spremno prihvatiti i podržati LGBTI osobe.



Organizacioni odbor Bh. povorke ponosa nastavit će profesionalno i korektno surađivati sa institucijama Kantona Sarajevo. Već naredne sedmice namjeravamo s Ministarstvom unutrašnjih poslova i policijom nastaviti dogovore kako bi Bh. povorka ponosa uspješno doprinijela izgradnji otvorenog, inkluzivnog i slobodnog bh. društva.



Pozivamo sve građane i građanke BiH da nam se 8. septembra pridruže u Sarajevu i da zajedno stanemo u kraj političkom poigravanju s ljudskim pravima svih nas. Naša borba je zajednička borba. Zajedno i solidarno – ima izać‘!", navodi se u saopćenju Organizacionog odbora Bh. povorke ponosa.





(24sata.info)