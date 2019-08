Stanovnici južnih naselja u južnom dijelu Mostara jutros su u znak protesta izašli na sporednu cestu Kosor-Blagaj, nezadovoljni odnosom vlasti i najavama izgradnje autoceste kroz naselja Kosor, Malo Polje, Ortiješ, Hodbina, Lakiševina i Kočine.

Foto: 24sata.info

Oni se kako kažu protive nasilnoj eksproprijaciji i uništavanju kuća i prirodnih bogatstava. Nura Štajn je kazala kako će prva stati u živi zid kako bi se zaustavila mehanizacija.



- Ne damo ovo bogatstvo za autocestu. Bilo je i ranije rješenja, ali su odbačena. Neko hoće da stavi novac u svoj džep. Oštećeni smo na sve moguće načine, a posebno su narušeni međuljudski odnosi. Ne damo politici da se miješa u ovo, ja ću biti prva u živom zidu, niko neće proći preko moje zemlje. Nama ne odgovara da budemo ubijeni, dodala je.



Ističe da je oko tri hiljade stanovnika ovih naselja potpisalo peticiju protiv gradnje.



- Nije nas nekoliko samo protiv autoputa. Ovdje je preko 3.000 potpisa građana ovog područja. Neka Adnan Terzić traži drugo rješenje. Mi smo za to da autocesta košta i skuplje, ali ovo ne damo, ovo je plodna zemlja, ljudi ovdje žive mirno i hoćemo da tako ostane, rekla je Štajn.



Arhitektica Maja Popovac koja se nalazila među okupljenom masom, navela je da je niz zakonskih akata prekršen.



- Posljednjih godinu i pol intenzivno smo proučavali šta se događalo u proceduri, od odabira trase do radnih zakonskih akata koji su prekršeni. Posljednja trasa za koju je napravljena javna rasprava bila je napravljena za Podveležje. Ona je bila zanimljiva ne samo iz razloga jer je lakše ostvariva, jer ovdje imate podzemne vode blizu, a priča se da je skuplja, te kada imate čvrsto tlo možete zamisliti koliko je stabilna dionica. U slučaju da trasa prolazi

Podveležjem, dijelovi koji su za sada nerazvijeni bi dobili novi input, jer bi to značilo novu održivost, navela je.



Tvrdi da su južna mostarska naselja ''agrokulturni raj'', koji bi gradnjom autoceste kroz Podveležje dobio bolju povezanost sa istočnom Hercegovinom.



Ranije je iz udruženja Srba povratnika saopštili da poduzimaju sve pravne korake kako bi zaštitili povratnike i njihovu imovinu preko koje će prolaziti autocesta. Profesor Ahmed Džubur kazao je da je tvrdnja iz Autocesta FBiH da je riječ o nezadovoljstvu nekoliko građana, klasična podvala, te da je nezadovoljno više od 10 hiljada ljudi.



- Ovo je flagrantno, nezabilježeno kršenje zakona. Ove aktivnosti mogu, bojim se, dovesti do egzodusa stanovništva iz ovog dijela zemlje. Decenijama su ovdje građene kuće, a sada je donesena odluka mimo zakona, netransparentno u kafani, kojom bi se zemljište koje nema predispozicije za to žrtvovalo za cestu. Ugroženi su i povratnici Srbi, vezivno tkivo multietnične BiH, poručio je.



(24sata.info)