Davor Dragičević, otac stradalog mladića iz Banje Luke Davida, najavio je kako od septembra ulazi u politiku.

Davor Dragičević / 24sata.info

On je u svojoj objavi na Facebooku naveo kako mu je politika ubila dijete te da se zbog toga odlučio ući u politiku.



- Politika je dovela do ovoga, politika mi je ubila dijete, protjerala, nastavlja s progonom moje porodice i grupe ''Pravda za Davida''. Jedini način da zaštitim porodicu, svoju kćerku i grupu PzD jeste da uđem u politiku, u septembru će sve biti jasno, barem će pozicija i (op)pozicija imati alternativu - napisao je Davor Dragičević.



Dodao je i kako "ide do kraja" za istinu za Davida, Dženana i svu djecu BiH.



- Ja idem do kraja, a vi vidite za bolje sutra, pravda za Davida, idemo do kraja - napisao je Dragičević.



(Avaz)