Grupa mladih biciklista iz Italija stigla je danas u Sarajevo, u maratonu kojim prenose zastavu mira, da bi je uručili Gradu Sarajevo.

Foto: Fena

Radi se o pet dječaka uzrasta od 13 do 16 godina koji su, u pratnji odrasle osobe, prešli hiljadu kilometara u 12 etapa da bi ostvarili svoj cilj, donijeli zastavu mira.



Zastava mira dočekana je u Hadžićima, a biciklisti su potom nastavili put do centra Sarajeva na lokaciji Velikog parka kod Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva.



Italijanski ambasador u BiH Nicola Minasi, zajedno sa suprugom, pridružio im se u dijelu puta. U izjavi novinarima potom je istaknuo spremnost tih mladih ljudi na dugu vožnju, da bi stigli u Sarajevo te zadovoljstvo Ambasade Italije koja je, među ostalima, taj događaj podržala.



Michaelle Pedrotti bio je u pratnji grupe mladih bicikista. On kaže da je put bio naporan, bilo je vruće ali ideja da donesu poruku mira pomogla im je da sve to prebrode.



- Ovo je drugo izdanje našeg projekta 'Na biciklu za mir'. Prošlo godine smo iz Roverete vozili bicikle do Aushvicha. Nadamo se da ćemo i narednih godine imati slična putovanja - kazao je Pedrotti. U grupi mladih biciklista bio je i njegov sin Tobia koji je, među ostalim, istaknuo i da je na putu bilo mnogo uzbrdica.



Biciklisti iz Italije sudjeluju u maratonu u ime Udruženja Grande Quercia, koje se bavi ljudskim pravima "dajući glas onima koji ga nemaju, budeći svijest o temama koje su obilježile našu prošlost". Zajedno i pod pokroviteljstvom Grada Rovereta i zajednice Vallagarina promoviraju drugo izdanje projekta 'Biciklom za mir'.



Jedan od organizatora dolaska te grupe biciklista je Udruženje 'Obrazovanje gradi BiH', koje postoji od 1994. godine i podržava mlade ljude, kako iz BiH tako i iz drugih dijelova Evrope, koji promoviraju mir, demokraciju, toleranciju i ljudska prava.



Predsjednik Udruženja Jovan Divjak ponosan je na namjeru tih mladih ljudi iz Italije da donesu poruku mira. Istaknuo je potrebu za motivaciju ovdašnjih mladih ljudi "da učine nešto slično".



Delegacija iz Italije položila je vijenac sa cvijećem na Spomen-obilježja ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.godine. Zastavu mira, u ime Gradske uprave, preuzeo je Nedžad Fazlija.





(FENA)