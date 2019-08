Uz vojne počasti pripadnika 2. rendžerskog puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i u prisustvu porodice, prijatelja i saboraca Ramiza Salčina, prvog komandanta Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad, te općinskih i zvaničnika Kantona Sarajevo, političkih partija i MZ Saraj-Polje, danas je obilježena 27. godišnjica pogibije jednog od najhrabrijih sinova Armije RBiH koji je svoj život položio za odbranu države od agresora.

Cvijeće na mjestu Salčinove pogibije na Spomen-obilježje u naselju Saraj-Polje položila je njegova porodica, te delegacije općine Novi Grad i Općinskog vijeća, OSBiH, Koordinacionog odbora boračkih udruženja, Ministarstva za boračka pitanja KS, općine Centar, Saveza brigadnih generala 1. Korpusa Armije RBiH, Saveza udruženja zlatni ljiljan i zlatna policijska značka, Savjeta MZ Saraj–Polje, Ramizov saborac Muhamed Mujezinović, kao i predstavnci političkih partija.



Prisutnima su se obratili načelnik općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i pomoćnik načelnika za boračka pitanja Tajib Delalić, a o liku i djelu rahmetli Salčina govorio je Muhamed Mujezinović.



On je kazao da je Salčin dao nemjerljiv doprinos u vrijeme kada se osnivala Armija RBiH, posebno ističući njegovu hrabrost nakon prvog ranjavanja na kapiji nekadašnje kasarne „Viktor Bubanj“ kada je sa bijelom zastavom došao da pregovara sa agresorima, bivšom JNA.



Sedmi dan nakon tog ranjavanja Ramiz je došao na položaje koje je Armija RBiH držala pod kontrolom kako bi borcima bio podrška.



- To se ne može zaboraviti. To je bio čovjek koji je na vrijeme prepoznao opasnost od okupatorske JNA. Još tokom dešavanja u Sloveniji, a kasnije i u Hrvatskoj, Ramiz je govorio da će nas JNA okupirati, što se i desilo. Bio je vizionar i mi smo mu vjerovali - rekao je Mujezinović.



Načelnik Efendić zahvalio je prisutnima što su došli u velikom broju da obilježe 27. godišnjicu pogibije rahmetli Ramiza Salčina, jednog od naših najvećih heroja.



- Mi danas živimo u slobodi, ali često zaboravljamo kako je do nje došlo. Ne postoji ni jedna sloboda na svijetu za koju se nisu dali ljudski životi. Ona se nikome ne poklanja, ona se mora izboriti i ta prilika kada smo morali da se za slobodu borimo, dala je junake poput rahmetli Ramiza Salčina, Safeta Zajke, Safeta Hadžića, Smaje Šikala i drugih kojih je bilo puno u Novom Gradu. Ne treba nikada zaboraviti da zahvaljujući njima mi danas živimo u slobodi i to je razlog više zbog kojeg cijenim činjenicu da se uvijek u velikom broju okupljamo na obilježavanju ovakvih datuma - kazao je Efendić.



Istakao je, istovremeno, da će naša domovina biti sigurna sve dok imamo taj nivo svijesti o važnosti njene odbrane i dok ima ljudi koji brinu o njoj i njenoj historiji.



Ramizova neiscrpna energija i nesalomljivi duh bili su pokretačka snaga u organizovanju naroda, formiranju jedinica i njihovom opremanju i naoružavanju, pripremi otpora nadolazećoj najsurovijoj agresiji na BiH.



Sa saborcima je postavio straže još u februaru 1992. Početkom marta iste godine spriječio je izlazak agresora na brdo Mojmilo i zauzimanje strateških položaja.



Salčin je bio neustrašiv i nepokolebljiv i kao takav postavljen je za komandanta Općinskog štaba odbrane Novog Grada.



Komandovao je i koordinirao sve sudbonosne bitke od Milinkladske, Hrasnog brda, bitke za vodovod Mojmilo, Žuč, Aziće...



Posthumno je 1994. godine odlikovan najvišim ratnim priznanjem "Zlatni ljiljan", a dobitnik je i ordena "Zlatni grb s mačevima".



Ukopan je, kao i mnogi bosanski heroji i prvi predsjednik samostalne BiH Alija Izetbegović, na šehidskom mezarju Kovači, saopćeno je iz Pres-službe općine Novi Grad.



