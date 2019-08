Britanski ambasador u BiH Matt Field u novom blogu, pod nazivom 'Kreativnost-To je dobar biznis', navodi da ove sedmice, kao i mnogi drugi, uživa na Sarajevo film festivalu (SFF).

Matthew Field / 24sata.info

- Imam sreću da prvi SFF, na koji dolazim kao britanski ambasador, bude baš jubilarni - dvadeset peti, mada priznajem da sam se prošle godine, tik prije preuzimanja dužnosti, ušunjao. Još ne mogu da vjerujem da sam gledao moja dva omiljena režisera, Iñárritua i Pawlikowskog, kako primaju svoja 'srca' i prisustvovao predavanju Tim Rotha.



Kao i obično, festival je pripremio dalekosežan i uzbudljiv program, koji podjednako tjera na razmišljanje i inspiriše. Kao što je kritičar Roger Ebert kazao, film je mašina koja generiše empatiju, a ove godine teleportovao me je u život u zapuštenom francuskom predgrađu, bogatom korejanskom domu ili bosanskoj mahali, na koncert američke gospel muzike, te mnoga druga mjesta.



Dokumentarci su za mene oduvijek bili nešto posebno, uključujući ovogodišnji brilijantni 'A Dog Called Money' o britanskoj pjevačici PJ Harvey i 'Nevidljivo dijete' o potrazi za biološkom majkom jedne djevojke - naglasio je Field.



Dodaje da 'osim što nas, putem ekrana, približava drugima, SFF ljude iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta dovodi i spaja u Sarajevu'.



- Naše kolege iz Britanskog savjeta i ovaj put su pomogle da neki od vrhunskih britanskih filmskih producenata, novinara i drugih stručnjaka podijele svoje znanje na panelima i radionicama, da razmjene ideje i dogovaraju projekte.



Ulice su cijeli dan ispunjene posjetiocima, koji uživaju u prizorima i zvucima grada. Nekima će ovo biti prvi dodir sa Sarajevom, ali kao i oni koji su popili vodu sa Baščaršije, sigurno će se vratiti.



Ta strana SFF-a je važna i donosi čistu ekonomsku dobit za grad. Po nekim procjenama, prihod od turizma iznosi 51 milion KM. Mislim da je potrebno bolje razumjeti i više cijeniti ovu ekonomsku stranu umjetnosti.



U Ujedinjenom Kraljevstvu smo počeli mjeriti dobit od 'kreativne industrije' (filma, televizije, fotografije, mode, umjetnosti i slično), brojevi su vrijedni pažnje. Danas imamo četvrti po veličini sektor kreativne industrije na svijetu. Kreativna industrija ostvaruje dvostruko brži rast od opšte ekonomije i procjenjuje se na više od 100 milijardi funti.



Ovakav uspjeh nije slučajan. Potrebni su stalni i odlučni napori same industrije, te bliska saradnja s obrazovnim institucijama i vlastima - smatra britanski amabasador.



Kako dodaje 'iskoristio sam priliku ove sedmice da razgovaram s Davidom Wilsonom iz 'Bradford Film City', koji je učestvovao u panel diskusiji o 'kreativnim gradovima'.'



- Za samo nekoliko godina kako je on došao, Bradford, grad veličine Sarajeva u prelijepom zapadnom Jorkširu, postao je lokacija za televizijsko i filmsko snimanje. U Bradfordu su snimane serije poput 'Peaky Blinders' i 'Downtonska opatija', kao i filmovi 'Božija zemlja' i 'Službene tajne'.



David mi je objasnio da je Bradford postao UNESCO-ov 'kreativni grad' i prvi UNESCO-ov grad filma na svijetu, tako što je svoje partnerstvo sa kreativnom industrijom usadio u obrazovanje i održivi lokalni razvoj. Obradovalo me je kad sam čuo da je Sarajevo u procesu apliciranja za status kreativnog grada i nadam se da će se uskoro pridružiti toj grupi od 180 gradova iz cijelog svijeta.



Sarajevo, i cijela Bosna i Hercegovina, već imaju mnogo talentovanih i kreativnih pojedinaca, uključujući oblasti mode, dizajna, glume, produkcije i slično. Ove industrije često blisko sarađuju sa drugim rastućim sektorima, poput IT-a i turizma i ovise o istoj digitalnoj i fizičkoj infrastrukturi. Puno govori i to što je međunarodna fotografska agencija VII izabrala Sarajevo za jedan od tri globalna centra za svoju akademiju.



Obrazovanje ima ogromnu ulogu u izgradnji uspješne kreativne industrije i nadam se da će bosanskohercegovačke institucije prepoznati prilike koje se nude i prilagoditi im se da bi se zadovoljila potreba za kvalifikovanim montažerima, inženjerima, dizajnerima, producentima, režiserima i drugim.



Nakon što sam prošao od Cazina do Trebinja, od Blagaja do Drvara, uvjeren sam da je ovo mjesto samo po sebi najveći potencijal jer nudi prekrasne lokacije širom zemlje. Volio bih da sljedeće 'Igre prijestolja' ili 'Nemoguća misija' budu snimane i producirane ovdje, sa Bosnom i Hercegovinom 'u glavnoj ulozi'- piše britanski ambasador Matt Field na svom blogu.



(FENA)