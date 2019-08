Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne rijetki lokalni pljuskovi su mogući u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne.

ilustracija/ 24sata.info

Vjetar u Bosni slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 20 do 24, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 37 °C.

U Sarajevu sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Poslije podne ponegdje na području Kantona su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 31 °C, prenosi Federalni hidrometeorološki zavod.

(24sata.info )