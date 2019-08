Zbog saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila u mjestu Donja Lučka (M-4.2 Cazin-Velika Kladuša) obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na lokalne obilaznice.

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog radova na autoputu A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Naizmjenično-jednom trakom zbog izvođenja sanacionih radova, saobraća se na putnim pravcima: Ključ-Lanište, Srebrenik-Orašje, Olovo-Kladanj, Stolac-Neum, Cazin-Srbljani, kao radovi u Jajcu, Mostaru i Bileći.

Radovi na sanaciji rasvjete izvode se u noćnim satima u tunelu Jelašje na magistralnom putu M-17 Konjic-Jablanica. Za vrijeme izvođenja radova, kroz tunel se saobraća jednom trakom uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići.

Na graničnim prijelazima zadržavanja su, za sada, do 30 minuta.

Iz BIHAMK-a savjetuju vozače da prije polaska na put provjere svu potrebnu dokumentaciju za vozilo i putnike, kao i da provjere ispravnost vozila. Putem naše web stranice, mobilne aplikacije ili pozivom na naše telefone provjerite kakvo je stanje na putevima i graničnim prijelazima. Vozite odmorni, a ukoliko putujete na duže relacije pravite pauze svaka 2 sata.

„VEŽI SE-SIGURNOSNI POJAS SPAŠAVA ŽIVOT“. Kod sudara pravilno postavljen i korišten sigurnosni pojas povećava mogućnost preživljavanja do 60%. Pojasevi su najbolja zaštita u slučaju sudara i zato PROPISNO VEŽITE SIGURNOSNI POJAS !

Budite naš izvještač sa ceste. Obavijestite nas o obustavama saobraćaja, kao i drugim izmjenama u režimu saobraćanja, putem našeg sms broja 062-090-080.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog sanacionih radova u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-4.2

Srbljani-Cazin u toku su radovi na rekonstrukciji magistralne ceste. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Jajce, zbog radova na mostu preko rijeke Plive, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Mostar (od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu) zbog radova na izgradnji javne rasvjete saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Kladanj-Stupari (Stanovi), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Kladanj-Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Bileća-Podosoje - u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.

REGIONALNI PUTEVI

R-413a Čajdraš-Lokvine-Ovnak, zbog radova na kanalizacionoj mreži, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-474 Jelah-Prnjavor, u toku su radovi na mostu preko rijeke Usore u Jelahu, zbog čega se saobraća sporije.

KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja „Sarajevo Film Festivala“ do 23. 08. od 17 do 02 sati obustavlja se saobraćaj u ulicama Zelenih beretki (od ulice Ćumurija do ulice Gimnazijska), Branilaca Sarajeva (od ulice Gimnazijska do ulice Kulovića) i Ćemaluša (od ulice Mula Mustafe Bašeskije do ulice Branilaca Sarajeva). Alternativni pravci za vrijeme obustave su: Obala Kulina bana-Telali Mula Mustafe Bašeskije i Zelenih beretki-Ćumurija-Obala Kulina bana.

-Zbog radova na sanaciji mosta u Halilovićima u ulici Džemala Bijedića, obustavljen je saobraćaj.

-Zbog izvođenja neophodnih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Koševo (od raskrsnice sa ulicom Patriotske lige do raskrsnice sa ulicom Kemal-begova).

-Zbog izvođenja neophodnih radova od 22 do 06 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Halida Kajtaza (od raskrsnice sa ulicom Tešanjska do raskrsnice sa ulicom Muhameda efendije Pandže).

-Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko Rakovičkog potoka obustavljen je saobraćaj u ulici Stara pruga.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Mehmed paše Sokolovića, Miševići, Ivana Cankara, Kralja Tvrtka, Čobanija, Hamdije Kreševljakovića, kao i na putu Bijele vode-Šabići (Bjelašnica).

ČAPLJINA

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u grad (raskrsnica ulica Ante Starčevića i Gojka Šuška) saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

BREZA

Zbog održavanja manifestacije „Bazenijada 2019“ do 26.08.2019.god. do 12 sati za saobraćaj se zatvara dionica R-444 Breza-Vareš (dijelom ulice Alije Izetbegovića). Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeriti na ulice Žrtava genocida u Srebrenici, Titova do skretanja za Dom zdravlja.

U skladu sa Ugovorom koji je potpisan sa JP Ceste FBiH o obavljanju poslova pomoć-informacije na javnim cestama u dijelu Federacije BiH, BIHAMK je dužan da, bez naknade, svakom motorizovanom učesniku u saobraćaju godišnje pruži tri usluge tehničke pomoći na cesti, a najviše jednu uslugu tokom mjeseca, sa ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje. Ukoliko se kvar ne može otkloniti BIHAMK je dužan i ukloniti vozilo sa ceste i prevesti ga do najbližeg servisa na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Vozila koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima: garaža – parking, dvorište i sl. nemaju pravo na besplatne usluge pomoći na cesti. Besplatne usluge pomoći na cesti BIHAMK je obavezan pružiti učesnicima u saobraćaju u sljedećim kantonima: Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski (u zoni odgovornosti Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Donji i Gornji Vakuf), Hercegovačko-neretvanski (u zoni odgovornosti Konjic, Jabanica, Prozor-Rama i grad Mostar) i Sarajevski.

