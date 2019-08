Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora i bivši ministar vanjskih poslova Hrvatske Miro Kovač ocijenio je kako bi Hrvati u Bosni i Hercegovini s preustrojem ove zemlje u tri regije, po uzoru na Belgiju, mogli ostvariti svoju jednakopravnost s Bošnjacima i Srbima.

Miro Kovač / 24sata.info

U intervju za Radio-televiziju Herceg-Bosne iz Mostara on je kazao kako se to može napraviti u Bosni i Hercegovini kako bi Hrvati bili u potpunosti ravnopravan narod s druga dva ustavotvorna naroda Bošnjacima i Srbima. Pri tome je naveo kako lično snažno zagovara preustroj BiH i njeno približavanje prema euroatlantskim integracijama po modelu Belgije, koja je i sjedište Europske unije i NATO saveza.



Upitan "kako izbjeći ponavljanje izbora Željka Komšića za hrvatskog člana BiH Predsjedništva", Kovač je ocijenio kako njegovi sunarodnjaci u BiH trebaju dobiti izbornu jedinicu kako se takvo što ne bi ponavljalo. On je dodao i kako je zbog složenosti i Belgija ustrojena na sličnom modelu koji svim zajednicama garantira ravnopravnost.



- Njemačka jezična zajednica ima svoj parlament i svoju vladu. Hrvati mogu imati i svoju izbornu jedinicu i biti ravnopravni s druga dva naroda - rekao je Kovač.



Komentirao je i kritike upućivane predsjednici Hrvatske Kolindu Grabar - Kitarović, istakavši kako su "besmislene".



- Konstantni napadi oko Pelješkog mosta i granice nemaju smisla jer će se on graditi. Besmisleno je napadati hrvatsku predsjednicu zbog nekih napisa u stranom tisku koji su demantirani - dodao je.



Kovač je najavio i kako će službeni Zagreb biti još angažiraniji oko Bosne i Hercegovine, na što ga pozivaju i odredbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.



- Hrvatska se ne miješa u unutarnje stvari u BiH. Hrvatska je potpisala Dejton i ima obvezu brinuto o stabilnosti BiH i poticati ispunjenje obaveza koje se tiču Ustava - rekao je Kovač.



(Avaz)