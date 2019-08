Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNK) održat će večeras u Mostaru Skupštinu sindikata na kojoj će se najvjerojatnije donijeti odluka o pokretanju generalnog štrajka zbog nepoštivanja odredbi Kolektivnog ugovora.

Iz Sindikata podsjećaju kako je prošle godine s Vladom HNK-a potpisan novi kolektivni ugovor kojim je predviđeno povećanja plaća doktora medicine i stomatologije u tri etape.



Od 1. 7. 2019. godine trebala je krenuti druga faza povećanja koeficijenta za obračun plaća no do toga nije došlo jer, kako navode iz Sindikata, županijska vlada nije u cijelosti preuzela svoj dio obaveza iz Kolektivnog ugovora, a same zdravstvene ustanove nemaju dovoljno sredstava da bi isplatile uvećane plaće.



"Nadali smo se da do ove situacije neće doći i da će potpisivanjem Kolektivnog ugovora zdravstvo HNK-a, ali i okolnih županija, biti zbrinuto i da ćemo se te tri godine važenja Kolektivnog ugovora posvetiti našem poslu i pacijentima. Nažalost, već nakon isteka prve godine mi smo prisiljeni boriti se za ono što nam je potpisom tada garantirano. Ova nemila situacija je dovela do zakazivanja Skupštine sindikata za 19. 8. 2019.godine u 19 sati kada će biti odlučeno o pokretanju generalnog štrajka", poručili su iz Sindikata.



Iz Sindikata dodaju kako ne traže nikakve nove ustupke već samo da se ispoštuje potpisano.



"Prije vise od mjesec dana na adrese Vlade HNK-a, Ministarstva zdravstva, ZZO-a i svih ustanova uputili smo dopis da ih podsjetimo da od 1. 7. ide nova etapa povećanja, a također smo naglasili da ukoliko postoji potreba da sjednemo i razgovaramo, da mi kao Sindikat stojimo na raspolaganju. Niko od njih nas nije pozvao na razgovor, a samim tim smo smatrali da su unaprijed u budžetu planirali ovo povećanje i da nema razloga za brigu.



Mi razumijemo da je financijska situacija u zdravstvu naše županije kompleksna i drugačija od ostalih, ali nepoštivanjem dogovora i potpisanog Kolektivnog ugovora osjećamo se izigrano. Ne tražimo ništa novo, dodatno, tražimo samo da ispunite obećanje dano prije godinu dana", stoji u priopćenju Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u HNK-u.



