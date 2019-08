Uprava Aluminija izvijestila je javnost kako ne raspolaže financijskim sredstvima potrebnim za pokretanje procesa proizvodnje te da obećana sredstva koja su trebala biti osigurana do 1. kolovoza još uvijek nisu uplaćena.

Foto: Fena

Iz Društva naglašavaju kako je za 1. rujna bio okvirno postavljen termin početka rada ljevaonice, ukoliko se potrebna novčana sredstva osiguraju do 1. kolovoza, međutim, kako se navodi u priopćenju, do danas nije osigurana potrebna novčana potpora te se proces pokretanja proizvodnje nije realizirao.



"Trenutačna očekivanja javnosti su usmjerena na pokretanje pogona Aluminija, i to najprije ljevaonice, zatim anoda te u konačnici elektrolize, uz zadržavanje radnika. Zasad, nažalost, nema naznaka koje bi potvrdile da će Društvo Aluminij uskoro raspolagati novčanim sredstvima kako bi se ostvarilo ono što svi priželjkujemo – pokretanje svih pogona Aluminija", navode iz te kompanije.



S obzirom da se iz sredstava Aluminija novac ne može osigurati u potpunosti, Uprava Društva očekuje novčanu pomoć i za otpremnine djelatnicima koji bi planom restrukturiranja u početnoj fazi bili tehnološki višak.



"Naglašavamo da će Društvo, putem određenih internih resursa, pokušati osigurati dio novca, no ne može osigurati sav novac koji je potreban da bi se proveo plan zbrinjavanja u predviđenom roku", priopćili su iz Aluminij.



Dodaje se kako je Uprava Društva u kontaktu s jednim potencijalnim investitorom te se trenutačno dostavlja potrebna dokumentacija za obradu podataka, dok se povratne informacije i odluke potencijalnog investitora očekuju u predstojećem periodu.



Iz Aluminija su podsjetili kako je prije samog gašenja kompanije Uprava Društva upoznala javnost i Vladu FBiH sa situacijom u Društvu te zamolila Vladu za pomoć u nadilaženju problema koji su se, prije svega, odnosili na nekonkurentnu cijenu električne energije koju je Aluminij d.d. plaćao.



U cilju rješavanja problema, Uprava Društva je, kako se navodi, dala konkretne prijedloge za nabavu te formiranje cijene struje putem diferencije potrošača po snazi (iznad 1 TW cijena, znatno niža, se formira prema Europskoj burzi) te skretala pozornost na neutemeljeno uključivanje cijene CO2 certifikata prema Aluminiju kao korisniku van EU, čime su troškovi električne energije porasli za 8-10 €/MWh.



Nažalost, nijedna inicijativa ili prijedlog nisu bili prihvaćeni, naglašavaju iz Uprave Aluminija.



"Gašenjem pogona u Aluminiju d.d. Mostar, 10. srpnja ove godine, stekli su se svi uvjeti za proglašenje stečaja, zbog čega je Uprava kompanije trebala postupiti po zaključku Nadzornog odbora za otvaranje navedenog postupka upućivanjem zahtjeva nadležnom sudu.



Međutim, nedugo nakon gašenja proizvodnje, utemeljeno je 'Krizno vijeće' kojega su činili predstavnici sindikata radnika, Nadzornog odbora, Uprave Društva, politički predstavnici HNS-a i Vlade Federacije BiH. Na prvim je sastancima zauzet jasan stav da se neće pokrenuti stečaj, nego da će se pokušati iznaći rješenje i ispitati sve mogućnosti ponovnoga pokretanja proizvodnje uz obvezu zbrinjavanja radnika. Na tim sastancima je obećana potpora za pronalazak financijskih sredstava za ponovno pokretanje proizvodnje, te pitanja isplate otpremnina i uvezivanje staža (napominjemo kako je dio ovog procesa u fazi rješavanja)", navodi se dalje u priopćenju.



Nakon toga Uprava Društva je krenula u realizaciju zadataka koje je dobila putem sastanaka Kriznog vijeća, izradila je Plan restrukturiranja kompanije i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.



Prema tom planu, početka rada tvornice podijeljen je u tri faze - prvo bi s radom trebao započeti pogon ljevaonice, zatim anoda te u konačnici elektroliza. U okviru prve faze predviđeno je zapošljavanje 350 djelatnika, od čega 74 posto u proizvodnji.



Sukladno toj dinamici predstavljeni su i okvirni iznosi financijskih sredstava potrebnih za pokretanje procesa proizvodnje, a kojima Društvo ne raspolaže.



"Ova kompanija bila je i ostat će ponos Mostara i Hercegovine, stoga pozivamo sve da se priključe naporima za ponovno pokretanje proizvodnje za što zasigurno postoji i nada i smisao", poručili su iz Aluminija.



(FENA)