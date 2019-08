Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera.

Ilustracija / 24sata.info

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 stepeni Celzijusa, na jugu zemlje do 21.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 35 stepeni.



Za veći dio Bosne i Hercegovine aktiviran je žuti metealarm. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali budite na oprezu ako namjeravate prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.



Sunčano i toplo bit će do sredine sedmice, kada se prognozira promjena vremena.



U utorak, 20. avgusta u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab, u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17 stepeni, na jugu zemlje do 22.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stepeni.



U srijedu, 21. avgusta, u Bosni i Hercegovini većinom će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od poslijepodnevnih sati prema kraju dana lokalni pljuskovi i grmljavina se prognoziraju na području Krajine i dijela centralne i sjeverne Bosne.



Tokom noći na četvrtak u Bosni postepeno naoblačenje sa zapada. Vjetar slab, u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 23 stepena.



Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 36 stepeni.



U četvrtak, 22. avgusta, u Bosni se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini sunčano uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 16 stepeni, na jugu zemlje i do 23. Najviša dnevna temperatura zraka u Bosni između 21 i 26.



Najviša dnevna temperatura zraka u Hercegovini između 29 i 34 stepeni.



(Avaz)