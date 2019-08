Delegat u Domu naroda PS BiH i potpredsjednik SDP BiH Denis Bećirović reagirao je na najnovijie poruke i poteze predsjednika SNSD-a i člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika kojima želi blokirati put države Bosne i Hercegovine prema članstvu u NATO-u i EU.

Njegovu reakciju prenosimo u nastavku:



Država Bosna i Hercegovina ne smije odustati od ulaska u punopravno članstvo NATO saveza i EU.



Država Bosna i Hercegovina ne smije odustati od slanja Godišnjeg nacionalnog plana (ANP).



U vezi s ovim strateškim pitanjima ne smije biti popuštanja i truhlih kompromisa!



Milorad Dodik je tokom najnovijeg gostovanja na RTRS-u skandalozno poručio da je "Bosna i Hercegovina neodrživa (...) i da neće da pravi granicu na Drini", kao i da "hoće da ukine granicu na Drini".



Zbog toga Dodiku javno poručujem da je bolje da se probudi nego da nastavi voditi svoju destruktivnu antidržavnu politiku.



Zbog takve politike Dodik je postao najpoznatiji ratnohuškački političar koji predstavlja ozbiljnu prijetnju miru u Bosni i Hercegovini i regionu.



Neko od zvaničnika u Bosni i Hercegovini, napokon, treba objasniti Dodiku šta znače njegovi zločinački snovi o razbijanju države Bosne i Hercegovine.



Između ostalog, to znači:



1. rušenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava BiH,



2. destabilizaciju, nemir i haos u Bosni i Hercegovini i regionu sa nesagledivim posljedicama.



Dejtonski mirovni sporazum je zacementirao suverenitet, teritorijalni integritet i političku nezavisnost Bosne i Hercegovine kao trajne kategorije o kojima nema rasprave.



Zato se u Ustavu BiH izričito navodi obaveza poštivanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke nezavisnosti države Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodnim pravom.



To znači odbijanje bilo kakve mogućnosti za separatističke tendencije u državi Bosni i Hercegovini.



Dodikove izjave, aktivnosti i tendencije moraju potaknuti i pojedine evropske političare da shvate da je njegova politika antievropska, antidejtonska i antiustavna.



Krajnje je vrijeme da se i evropske države pridruže opravdanim sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države nametnule Dodiku.



I domaći bosanskohercegovački političari moraju kategorično staviti do znanja Dodiku da nema kompromisa o poštivanju Ustava BiH i zakona naše države.



Ne smije biti kompromisa koji zaustavljaju evroatlantski put Bosne i Hercegovine.



U Bosni i Hercegovini se mora poštovati načelo ustavnosti i zakonitosti.



Članom I st. 2 Ustava BiH određeno je da je Bosna i Hercegovina država koja funkcionira u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora.



Dakle, Dodika treba upozoriti da je Bosna i Hercegovina definirana kao pravna i demokratska država.



Nijedan bh. političar nema pravo odustati od NATO puta Bosne i Hercegovine i dostavljanja Godišnjeg nacionalnog programa (ANP).



Predsjedništvo BiH, kao i drugi državni organi, nikada ne smiju pristati na Dodikove ultimatume kojima želi destruirati državu Bosnu i Hercegovinu.



Sa Dodikom se mora razgovarati isključivo u okvirima ustavnih i zakonskih normi.



Također, skandalozna je činjenica da Dodik dovodi u pitanje i državnu granicu Bosne i Hercegovine na rijeci Drini.



Drina je državna granica između Bosne i Hercegovine i Srbije.



Ona je bila, jeste i ostat će zauvijek državna, prirodna i historijska granica.



Čelnici države Bosne i Hercegovine moraju skrenuti pažnju Dodiku na ove činjenice.



To se ne smije prešutjeti!



Ne smije se pristati na Dodikovu šovinističku matricu.



Bosanskohercegovački patrioti ne smiju na mržnju odgovarali mržnjom, na laži lažima, na provincijalistički i nazadnjački duh svojim provincijalizmom i svojim nazadnjaštvom.



Politika koja na lažima i obmanama zasniva svoj društveni uticaj i mržnjom prema drugima služi zločinačkoj velikodržavnoj ideologiji ne može da preživi na duge staze.



Takva politika umire sa svojim barjaktarima.



U interesu je svih građana i naroda u Bosni i Hercegovini da odbace nacionalističku ideologiju u politici, ideologiju egoizma i agresivnosti, netolerancije i kolektivne gluposti.



Mi moramo definitivno odbaciti nacionalističku politiku.



Građani Bosne i Hercegovine od svih nas očekuju promišljene kolektivne napore kako bismo svi zajedno postali dio prosvijećenog, razvijenog, civiliziranog svijeta.



Ubijeđen sam da nikome u Bosni i Hercegovini nije u interesu da zaostajemo u materijalnom, duhovnom, kulturnom i svakom drugom smislu za ostalim evropskim državama.



Sa Dodikom i njemu sličnim političarima mi zaostajemo za drugim državama i koliko god zatvarali oči - zaostajemo svi zajedno i svi jednako.



