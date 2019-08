Afrička svinjska kuga je infektivna bolest koja napada domaće i divlje svinje. Bolest je još neistražena. Ona je prisutna na prostoru Evrope već duže vrijeme.

Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu Nihad Vejzić potvrdio je za "Avaz" da je rizik da se ona pojavi na prostoru Bosne i Hercegovine dosta visoka.



- Ured za veterinarstvo je poduzeo prvi set mjera koje se provode, a to je ograničenje kretanja, tj. ograničenje trgovine sa susjednom zemljom Srbijom, gdje se bolest pojavila. Ono što mi očekujemo i što je neophodno uraditi je da operativne veterinarske službe na prostoru BiH podignu nivo nadzora. Treba napraviti interventni plan mjera - istakao je Fejzić.



Dodaje da treba krenuti i sa kliničkim nadzorom prisustva bolesti na domaćim i divljim svinjama.



- Ako dođe do pojave bolesti, tj. ako se utvrdi da imamo bolest prisutnu, trebamo provesti sve one mjere koje su neophodne da se bolest ne proširi dalje na farme svinja u BiH - kaže Fejzić.



Dekan Fejzić ističe da treba napomenuti da afrička svinjska kuga nije prenosiva na ljude. Međutim, veoma je smrtonosna za svinje iako još nema dovoljno razvijene vakcine.



- Pojava ove bolesti na našim prostorima bi imala jedan deplasirajući ekonomski efekat za BiH, koja je ionako u lošem stanju. Pojavom ove bolesti, to bi tek onda imalo katastrofalne posljedice - zaključio je Fejzić za "Avaz".



