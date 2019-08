Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas u društvu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika naplatnu rampu Obrenovac na autoputu "Miloš Veliki", koji će večeras biti pušten u saobraćaj.

Foto: Tanjug

Vučić je razgovarao sa predstavnicima kompanija koji su gradili ovu dionicu.



U društvu Vučića i Dodika je i jedan od lidera crnogorskog opozicionog saveza Demokratski front Andrija Mandić.



U obraćanju novinarima, Vučić se zahvalio Dodiku i Mandiću što prisustvuju današnjoj svečanosti.



Svečano otvaranje autoputa "Miloš Veliki", na dionici od Obrenovca do Ljiga, u okviru Koridora 11, planirano je u 19.00 časova kod petlje Ljig, gdje će se Vučić obratiti građanima.



Prethodno će Vučić na isključenju autoputa za Ub razgovarati sa radnicima i predstavnicima kompanija koje su gradile ovu dionicu, a kod petlje Lajkovac-Valjevo prisustvovati predstavljanju turističkog potencijala koji se otvara novim autoputem.



Vučić će kod tunela "Brančić" obići Operativni centar za upravljanje saobraćajem i prisustvovati prezentaciji i degustaciji nacionalnih jela i pića sa područja povezanih autoputem "Miloš Veliki".



Svečanom otvaranju autoputa "Miloš Veliki" prisustvovaće i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.



Dionica auto-puta od Obrenovca do Ljiga, dužine 62,7 kilometara, projektovana je za brzine od 130 kilometara na čas. Autoput je širok 28,4 metra i ima brzu, srednju i zaustavnu traku.



Na novoj saobraćajnici su 42 mosta i nadvožnjaka, te oko 200 kilometara odbojne ograde.



Ova dionica autoputa "Miloš Veliki" od izuzetne je važnosti, jer će rasteretiti saobraćaj na Ibarskoj magistrali, a značajno će približiti Zapadnu Srbiju i Beograd, pošto će se od Obrenovca do Čačka stizati za sat vremena.



(SRNA)