U Donjoj Bijenji kod Nevesinja danas je brojne muslimane okupio mevlud i otkrivanje spomen obilježje stradalim Bošnjacima u posljednjem ratu, agresiji na BiH 1992.-1995..

Foto: AA

Ispred Čelebića, Šurkovića, odnosno Džaferagića džamija u Donjoj Bijenji spomen česmu sa 78 uklesanih imena na dvije ploče uz prigodnu svečanost otkrili su članovi porodica poginulih pripadnika Armije BiH koji su imali najviša vojna priznanja u tom kraju i dali najviše šehida.



Predsjednik organizacijskog odbora i Medžlisa Islamske zajednice Nevesinje Šerif Kujan ističe kako su spomen obilježje poginulim Bošnjacima iz Nevesinja izgadili Bošnjaci tog džemata 2018. godine, a vrijednost projekta je, kako naglašava, 14.000 konvertibilnih maraka.



"Mi smo to izgadili uz pomoć donatora i donacija naših džematlija koji su širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Na ploči je 51 civilna žrtva i 27 vojnika koji su stradali širom Bosne i Hercegovine, a iz ovog su džemata. Najviše vojnika je stradalo na području grada Mostara“, kaže Kujan.



On podsjeća da džemat Donja obuhvata tri sela Donja Bijenja, Gornja Bijenja, Postoljani, te da je njihova današnja poruka s toga mjesta da se ne smije zaboraviti, ali ni tražiti osveta.



"Mi kao Bošnjaci, muslimani, mislimo da će Allah za to suditi, a mi ne smijemo zaboraviti šta se desilo. Moramo naučiti i naše buduće generacije da se to više ne dogodi i graditi međuljudske odnose s našim komšijama jer za svakoga na ovim prostorima ima mjesta“, poručio je Kujan.



Predsjednik kluba Bošnjaka u Domu naroda Bosne i Hercegovine Asim Sarajlić kazao je kako Bošnjaci nevinom i časnom krvlju žrtava i šehida potvrđuju da su tu vjekovima i vjerno čuvaj ono što je njihovo i njihovih predaka.



"Uvijek nas netko napadne, ali časno sačuvamo ono što je naše. Nestajali su mnogo silniji narodi kroz historiju, ali Bosna i Bošnjaci su gotovo bili na rubu biološke mase i tačno je da je Nevesinje preživjelo najveću žrtvu nakon Srebrenice. Ali, Bog je velik, Bog je jedan i u danima kad nam se hadžije vraćaju i kad dove za naše šehide, umrle i našu domovinu, budimo ponosni muslimani na svome topraku, budimo dobri Bošnjani i zahvalimo onime koji nam učine dobro. Nisu svi ljudi zločinci i mora dobro pobijediti. Puno je još izazova pred nama, ali uzdajmo se u Boga i uzdajmo se u sebe i jedni u druge, Bog će dati da generacije koje dolaze ne plaćaju cijenu koju smo platili mi i koju su plaćali oni prije nas", poručio je Sarajlić.



Muftija mostarski Salem ef. Dedović je, izrazivši zadovoljstvo okupljenim vjernicima u Nevesinju, podsjetio da su tu muslimani od pamtivijeka.







"Ovaj skup i ovoliki naroda svjedočanstvo je vjere i toga da Bog dragi upravlja i određuje, da je Njegova odredba konačna. Ljudi snuju, oni su kovali planove i spletke, ali je Allah imao svoj plan. Na koncu, Allah je taj koji najuspjelije određuje i njegov je plan koji će se ispuniti i koji je On odredio da se ispuni. Taj plan je odredio da danas ovdje svjedočimo ovome skupu naših muslimana i muslimanki u svome zavičaju, u svome kraju da svjedoče svoju opredijeljenost svojoj vjeri, svome kraju i svome iskonu", kazao je Dedović.



Kroz mevlud i tradiciju u islamu, kako ističe, vjernici se prisjećaju svoga puta i pravca, tako da poslanički put koji je ideja vodilja svim muslimanima i muslimankama bude vrelo s kojeg će se napaja i put kojim će ići i hoditi.



"Drago mi je da smo se svih proteklih dana susretali više puta i istočnoj Hercegovini na mevludu u ovakvim i sličnim događajima. Okupljeni narod ovdje pokazuje svoje opredjeljenje, put i svoj pravac i da ga na tom putu ništa ne pokolebava. Zato je sasvim uredu da iz godine u godinu svaki put na drugome mjestu jedan nevesinjski džemat bude jedno ovako mjesto našega okupljanja. Danas ova brojnost kazuje da znamo i čuvamo tradiciju mevluda, koja je važna bila u proteklom vremenu i da smo očuvali naš identitet i islam u ovome kraju", kazao je muftija Dedović.



Naglasio je da islam poziva dobroti, iskrenosti, pravdi, pravičnosti i pravednosti.



"Nema u našoj vjeri osvete. Allahu dželle-šanuhu prepuštamo sud koji će donijeti o svemu. Ali ima zemaljska pravda, ima zemaljski sud koji jeste spor i koji nije dovršen i u pogledu onoga što se dešavalo ovdje. Nisu odgovarali oni koji su počinili zla i zlodjela. Ta ljudska i ovozemaljska pravda, i ona je važna da se ispuni radi budućnosti radi međuljudskih i nacionalnih odnosa na ovome prostoru. Ona će pomoći da se izliječi ono što je u ljudskim prsima i dušama, da se izmjesti mržnja iz ljudskih umova. Mržnja ne porađa ništa, ljubav porađa život i na ljubavi i radosti se održava ukupan ovozemaljski život, a mi smo svjedoci življenjem islama i svjedočimo prave vrijednosti s kojima je ovaj život potpuno smislen. Bez vjere i morala ovaj ovozemaljski život nema smisla", poručio je Dedović.





(AA)