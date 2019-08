Nova runda pregovora između BiH i Energetske zajednice zbog spora oko garancija datih za gradnju Bloka 7 TE Tuzla trebalo bi da bude održana u septembru, pod uslovom da se obje strane prethodno dogovore o memorandumu o razumijevanju, potvrđeno je za Vijesti.ba iz Energetske zajednice.

Janez Kopač / 24sata.info

Kako nam je pojasnio direktor Sekretarijata Energetske zajednice Janez Kopač, memorandumom o razumijevanju biće definisan tok medijacije, prava obje strane u postupku i slično.



U ovoj fazi, a posebno s obzirom na to da bi Sekretarijat mogao biti stranka u medijaciji, Kopač nije mogao govoriti o samom sadržaju medijacije.



Kako je istakao, o tome može govoriti nakon što bude okončan proces medijacije sa delegacijom BiH.



Vijesti.ba ranije su objavile da je delegacija naše države prolongirala medijaciju sa Energetskom zajednicom. Sastanak je bio zakazan za 24. juli u Beču, ali ga je delegacija BiH, iz do sada nepoznatih razloga, otkazala dan ranije, 23. jula, te prolongirala za septembar.



Da je došlo do otkazivanja sastanka iz nepoznatih razloga, potvrđeno nam je naknadno iz Energetske zajednice.



"Sastanak je otkazan iz razloga koji nam nisu saopšteni", rečeno nam je iz ove organizacije.



Energetska zajednica, podsjetimo, upozorila je u više navrata vlast u FBiH da ne odobrava garanciju za kredit kineske državne banke, koji je osmišljen kao pomoć Elektroprivredi BiH za izgradnju Bloka 7 TE Tuzla, jer pomenuta garancija predstavlja državnu pomoć. Od Vijeća za državnu pomoć u BiH zatraženo je da preispita garanciju u skladu sa acquis-em o državnoj pomoći Energetske zajednice.



Upućeni izvori Vijesti.ba kažu da je Energetska zajednica prošle godine ponudila delegaciji BiH da dostavi dodatne argumente o tome da garancija za kineski kredit ne predstavlja državnu pomoć ili da prihvatiti činjenicu da se ipak radi o državnoj pomoći, ali da se obrazloži zašto se smatra da je to dozvoljena državna pomoć. No, vlast je to ignorisala i odobrila kineski kredit, uz prihvatanje procesa medijacije sa Energetskom zajednicom.



U procesu medijacije ide se korak po korak i dokazuje ko je u pravu, budući da bh. strana negira da garancija sadrži elemente nedozvoljene državne pomoći. No, otvoreno je pitanje šta se u ovom procesu može riješiti, budući da je BiH, kao član, preuzela obaveze definisane sporazumom o Energetskoj zajednici, na što su, osim Energetske zajednice, ukazivali i predstavnici EU.



Bilo kako bilo, nova runda razgovora trebalo je da bude održana krajem prošlog mjeseca, ali delegacija BiH je otkazala sastanak 23. jula i prolongirala ga za septembar.



Sastanak je otkazan istog dana kada je održana sjednica Vijeća ministara BiH, na kojoj su se državni ministri trebalo da izjasne o prijedlogu pisma podrške projektu gradnje Bloka 7, ali je ova tačka skinuta sa dnevnog reda, takođe iz do sada nepoznatih razloga.



(24sata.info / Vijesti.ba)