Uprava i Nadzorni odbor Aluminija d. d. Mostar u otvorenom pismu upućenom predsjedniku Hrvatskog narodnog sabora i Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganu Čoviću naveli su kako se nakon poduzetih aktivnosti svih zainteresiranih strana "naziru obrisi jednog novog Aluminija na novim, ekonomski održivim osnovama".

Foto: 24sata.info

U pismu su Uprava i Nadzorni odbor zahvalili Čovići što je "konkretno i nedvosmisleno stao iza svih zaposlenika Aluminija s vrlo jasnim stavom, prvo zaštititi prava zaposlenika, dati punu potporu mjerodavnim institucijama u cilju utvrđivanja odgovornosti za utvrđene nezakonitosti bez obzira na počinitelje i pronaći investitore za novi početak proizvodnje".

"Nadamo se da i Sindikat zaposlenika Aluminija dijeli naše mišljenje i da ćemo svi zajedno, kao aktivni sudionici ovog procesa oživljavanja poslovnih procesa Aluminija, doći do zacrtanog cilja, a to je pravna zaštita i zbrinjavanje svih zaposlenika te pronalazak strateškog partnera za daljnji razvoj. Svjesni smo da odluke iz naše nadležnosti sukladno važećim propisima moramo donositi samostalno, ili one najbitnije predlagati vlasnicima, ali isto tako vjerujemo kako ćete se i ubuduće, kada god bude potrebno, spremno odazvati, da kao partner, svojim iskustvom, znanjem i političkom pozicijom pomognete Aluminiju i njegovim zaposlenicima. Uz želje da svi zajedno uspijemo u našim nakanama, primite izraze našeg poštovanja", stoji na kraju pisma Uprave i Nadzornog odbora Aluminija upućenog Draganu Čoviću.

( FENA)