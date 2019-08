Savez krajiških udruženja najavio je da će 12. septembra u Novom Sadu pomenom žrtvama i prigodnim programom obilježiti 24 godine od okupacije Drvara i tog dijela BiH i na taj način odgovoriti na provokaciju HDZ-a BiH koji je za 13. septembar najavio proslavu navodnog oslobođenja Drvara 1995. godine.

Foto: 24sata.info

Predsjednik ovog saveza, koji okuplja 15 zavičajnih uduženja zapadne Krajine, Ranka Srdić Milić rekla je Srni da je ono što namjeravaju da urade Hrvati u Drvaru mnogo više od provokacije, a da je bezobrazluk za to mala riječ, te da će se Drvarčani, gdje goda da se nalaze i njihovi zemljaci iz Kočićeve Krajine, tome suprostaviti.



- Problem je to što su to ljudi konvertiti svjesni od čega su nastali. To je potreba stalnog dokazivanja identiteta. To se zove propast i postavlja se pitanje poslije svih tih istupa da li su Hrvati uopšte hrišćani? Јesu oni mjezimče Vatikana, ali ima neko ko je iznad Vatikana, a to je Gospod Bog - rekla je Milićeva.



Ona je ukazala da nijedna "povijest" ne može oboriti istorijsku činjenicu da je Drvar, mimo Srbije, procentualno najsrpskija teritorija.



- Sada kažu "oslobođenje". Nisu Srbi sami sebe okupirali. Svi mi ovdje u Savezu smo ponosni što ne pripadamo takvom narodu kakav je hrvatski koji iza sebe ima zločine, logore i mučilišta Јasenovac, Slanu, Pag, Јadovno, Korićno, Garavice. Sve su nas pobili i još se drče - poručila je Milićeva.



Ona je naglasila da je sramno i neljudski da namjeravaju da slave oni koji su uz pomoć svojih zapadnih mentora, prije svega Njemačke i SAD, iz Drvara i zapadnokrajiških opština protjerali i pobili toliko Srba.



Milićeva kaže da se oni sada "vraćaju na mjesto zločina da još jednom podsjete na svoju neljudskost" i poručila da HDZ tom odlukom ne čini dobro ni Hrvatima koji sada žive u Drvaru.



Prema njenim riječima, nemoguće je da ono što je oduvijek srpsko bude hrvatsko i na to Hrvati nemaju pravo.



- Kakvo pravo ja imam na Zenicu, kakvo pravo ja imam na Viroviticu, iako je srpska dobrim djelom. Žalosno je ono što se nama Srbima podmeće. Problem su lobiranja, interesi, krivokletstva, neljudskost, nepoštovanje Boga, ali ništa nije vječno sem istine - istakla je Milićeva.



Načelnica drvarske opštine Dušica Runić pozvala je Kantonalni odbor HDZ-a u Livnu da odustane od najavljene proslave navodnog oslobađanja Drvara, poručivši da je to uznemirilo Drvarčane i ostale Srbe u Livanjskom kantonu.



Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao je ranije stanovnike Drvara, Grahova, Glamoča i Petrovca da 13. i 14. septembra obustave saobraćaj prema Livnu i Bihaću i onemoguće namjere Hrvata da slave u Drvaru, kao i namjere Vlade Unsko-sanskog kantona da izmjeste migrantski centar u srpsko selo Medeno Polje.



Za samo dva mjeseca 1995. godine, na samom kraju rata, iz Drvara i još 12 opština zapadne Krajine kombinovanim akcijama hrvatske vojske i takozvane Armije BiH "Ljeto "95", "Maestral", "Јužni potez" i "Sana 95" protjerano je više od 130.000 ljudi, a ubijeno i nestalo 1.072.



Nakon ovih zločina potpuno je promijenjena demografska slika 13 opština zapadne Krajine. Osuđenih za ove masovne zločine još nema.





(24sata.info)