Obilježavanjem 27. godišnjice formiranja 505. viteške brdske brigade, sinoć je okončana manifestacija «Slobodarski dani viteškog grada Bužima», koja je počela 4. augusta. Na centralnoj manifestaciji, pred velikim brojem Bužimljana i gostiju, obratio se član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.

Foto: Predsjedništvo BiH

«Ime 505. brigade i njenog komandanta, heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata rahmetli Izeta Nanića, postalo je sinonim herojstva i neviđene hrabrosti u borbi za odbranu i očuvanje Bosne i Hercegovine. Na pomen imena 505, njenih boraca i njenog rahmetli komandanta Izeta Nanića, srca svih Bošnjaka i bosanskohercegovačkih patriota ispune se ponosom. Na pomen tih imena, dušmane ove zemlje još uvijek obuzima strah», kazao je Džaferović u Bužimu.

Dodao je da je velika slava 505. brigade, kao i da je bila velika cijena te slave i odbrane ovoga dijela Bosne i Hercegovine.

«Danas smo ovdje da proučimo fatihu i odamo poštovanje za rahmetli generala Nanića i ukupno 477 šehida koja je dala ova brigada. Nikada nećemo zaboraviti žrtvu šehida, jer da nije bilo njih i njihove spremnosti da svojim životima brane ovu državu, danas ne bi bilo Bosne i Hercegovine, niti bi ovaj narod imao budućnost. Njihova žrtva je tolika da im se nikada ne možemo u potpunosti odužiti. Oni će svoju punu nagradu dobiti na Onome svijetu, ali naša je obaveza da ih zauvijek pamtimo i spominjemo, i da brinemo o njihovim porodicama. Naša je obaveza da učimo nova pokoljenja o generalu Naniću i njegovim borcima, kao i svim drugim hrabrim braniocima naše domovine. Zaborav je opasan», kazao je.

Naglasio je da je «slobodan čovjek samo onaj ko je spreman braniti svoju slobodu, po bilo koju cijenu, te da je slobodan samo onaj narod koji je u stanju odbraniti se».

«Takva je bila 505. brigada, takvi su bili ljuti Krajišnici, Bošnjaci Bužima, na čelu sa generalom Nanićem, koji su bili spremni po svaku cijenu braniti Bosnu i Hercegovinu. Samo zahvaljujući takvoj spremnosti i požrtvovanosti, Bosna i Hercegovina je opstala, Bošnjaci su opstali», kazao je Džaferović.

Dodao je da je daleko nadmoćniji, u vojnom i tehničkom smislu, velikosrpski agresor imao čvrstu namjeru da razbije Bosnu i Hercegovinu i uništi Bošnjake, ali da nije u tome uspio, jer je protiv sebe imao armiju časnih ljudi.

«Ne postoji ništa jače na ovome svijetu od armije hrabrih ljudi koji se bore za časnu i ispravnu stvar, a upravo takva je bila Armija Republike Bosne i Hercegovine, njen 5. korpus i njena 505. brigada», kazao je član Predsjedništva BiH sinoć u Bužimu.

Podsjetio na riječi prvog predsjednika Predsjedništva RBiH Alije Izetbegovića da «Bosna i Hercegovina nije samo parče zemlje na Balkanu, već ideja da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno».

«Armija Republike BiH je braneći pravo ove države i ovoga naroda na opstanak, ujedno branila i tu civilizacijsku ideju da različitosti mogu živjeti zajedno. Ovdje u Bužimu, kao i širom Bosne i Hercegovine, branjena je i odbranjena ideja na kojoj počiva slobodni svijet. Agresor nikada nije prebolio što su međunarodna javnost i svjetski mediji stali na stranu političkog rukovodstva Republike BiH i Armije Republike BiH. A to nije bilo slučajno. Poistovjetili su se s nama, jer smo se mi borili za ispravne ciljeve», kazao je.

Istaknuo je da je Armija RBiH, kao jedina legalna vojna sila, branila BiH, dok su agresorske vojske atakovale na nju.

«I zato nismo bili isti, niti smo danas isti. Ne može se staviti znak jednakosti između onih koji su napadali i željeli da unište, i onih koji su branili i željeli da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu. Isto tako ne može biti znaka jednakosti između onih koji su činili zločine i žrtava tih zločina. Svjedoci smo da već drugo traje svojevrsna nečasna kampanja kojom se najčasniji i najhrabriji oficiri i vojnici Armije RBiH kroz montirane sudske procese žele poistovijetiti sa oficirima drugih vojski koji su zasluženo i pravedno presuđeni za sistematski i organizovano počinjene ratne zločine. Nažalost, u tu kampanju uključen je i dio našeg pravosuđa, koje gotovo neselektivno podiže optužnice protiv oficira i vojnika Armije RBiH, iako su i sami potpuno svjesni da ne postoje nikakvi dokazi protiv tih ljudi. Na takav način se podižu optužnice protiv naših generala», kazao je.

Dodao je da je ubjeđen da će časni dio pravosuđa sačuvati dignitet i da će sve ove neutemeljene optužnice završiti oslobađajućim presudama.

Član Predsjedništva BiH je u svome obraćanju naglasio da je "5. korpus Armije Republike BiH braneći Bosnu i Hercegovinu i ovaj narod značajno pomogao i Hrvatskoj u suprotstavljanju udarima velikosrpske agresije".

«Nikada se ne smije zaboraviti da je 5. korpus, tri i po godine, braneći Krajinu, zadržavao i zaustavljao velikosrpsku armadu, koja bi da nije bilo 5. korpusa svoje snage usmjerila na nastavak osvajanja u Hrvatskoj. Da nije bilo 5. Korpusa, i drugim gradovima u Hrvatskoj bi prijetila sudbina Vukovara», poručio je Džaferović.

Podsjetio je koliko je za odbranu Hrvatske bila značajna odluka bh. rukovodstva da na ratišta u Hrvatskoj, na strani JNA, ne idu mladići iz Bosne i Hercegovine.

«Naravno, treba postaviti i pitanje: Šta bi značilo i kako bi se stvari odvijale da tadašnje hrvatsko vodstvo s Miloševićevim režimom nije dogovorilo podjelu BiH, što je izraslo u UZP, koji je kao takav presuđen od Haškog tribunala? Naši susjedi to uvijek moraju imati na umu», kazao je.

Naglasio je da bh. strana nikada nije negirala da su 5. korpus i jedinice Hrvatske vojske zajedno oslobađali okupirane teritorije Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

«Nažalost, s druge strane sve češće čujemo teze kako su nas tobože oni oslobađali, zanemarujući pri tome potpuno ulogu 5. korpusa i Armije RBiH. To nije ništa drugo nego pokušaj prekrajanja historijskih činjenica. Pozivam ih da to ne rade. Jer, ako smo imali mudrosti da u tim teškim vremenima zajedno oslobađamo naše zemlje, ne postoji nijedan razlog da se danas sporimo oko vrlo jasnih i lako dokazivih činjenica. Inače, ovo danas ne bih ni pomenuo da nedavno iz Hrvatske ponovo nisu stigle potvore na račun BiH, Bošnjaka i pokušaji revizije historijske istine», kazao je.

Džaferović je kazao da se BiH i danas nalazi pod udarima istih onih sila koje su pokušale da razbiju ovu zemlju u periodu agresije, i koje sada političkim sredstvima pokušavaju ostvariti ono što nisu uspjeli vojnim.

«Na posebnom udaru su bošnjački politički faktor i druge probosanske političke snage. Agresivnim političkim i medijskim kampanjama žele nas ušutkati, staviti u defanzivu, obeshrabriti, kako bismo popustili pred njihovim nasrtajima koji vode ka rastakanju države. Moja poruka takvima je da se uzalud trude. Neće nas ni obeshrabriti ni ušutkati», kazao je.

Kazao je da «neki uporno pokušavaju staviti lažne izbore pred nas, a izbor koji je pred nas bio postavljen, nikada nije bio – rat ili mir, već borba i sloboda ili predaja i ropstvo».

«Tako je bilo i 1992, tako je i danas. Mi smo uvijek birali borbu. Danas je to politička borba, i ona će trajati sve dok uz mudar, odlučan i uporan pristup ne ostvarimo do kraja naš cilj, a to je cjelovita i demokratska država Bosna i Hercegovina, članica evropske i NATO zajednice, u kojoj će svaki čovjek na svakome pedlju imati sigurnost i jednaka prava», kazao je.

Član Predsjedništva BiH je naglasio da je u navedenoj političkoj borbi potrebno jedinstvo, te da ništa ne opisuje bolje stanje sa kojim se suočava naša država i naš narod od riječi rahmetli generala Izeta Nanića, koji je u iščekivanju mira, svojim borcima poručio da se drže zajedno i kada se rasformira brigada, jer će se nastaviti borba za Bosnu i Hercegovinu.

«Zato želim da danas, ovdje iz Krajine, iz viteškog, slobodarskog grada Bužima, pošaljem poruku jedinstva. Zaboravimo na ideološke podjele, stranačke ili lične interese, jer je interes države i naroda iznad svih tih pojednačnih interesa. To je naša obaveza prema svima koji su branili ovu zemlju, prema onima koji su svoje živote ugradili u njene temelje, ali i prema generacijama koje dolaze», kazao je.

Obraćanje je završio porukom da rubna područja, koja su imala poseban značaj za odbranu BiH, moraju imati podršku svih vlada i institucija, od državnog, federalnog i kantonalnog nivoa, te da je obaveza da se ulaže u Bužim i Krajinu.

«Projekti koji su obećani moraju biti provedeni. Naš krajnji uspjeh, kao države i društva u cjelini, neće se mjeriti samo projektima u urbanim centrima, već i po projektima u rubnim područjima, kakav je Bužim. Uspjet ćemo jedino ako uspijemo stvoriti ambijent, u kojem će mladi ljudi ostati da žive dostojanstveno od svoga rada i zasnivaju porodice, jer to je jedini garant budućnosti. To moramo svaki dan imati na umu i predano raditi na tom cilju», poručio je Džaferović na skupu u Bužimu.

( FENA)