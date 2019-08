Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog jutarnje magle, posebno na putevima uz Lašvu, Bosnu i Spreču.

ilustracija/ 24sata.info

Na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila zbog sanacionih radova u tunelu Vranduk II, saobraća se naizmjenično, jednom trakom. Tokom dana, zbog povremeno pojačanog prometa vozila, moguće je formiranje dužih kolona u oba smjera. U noćnim satima dolazi do obustava saobraćaja u intervalima od 00:30 do 01:30 sati, od 02 do 03:30 sati i od 04 do 05:30 sati. Na obilaznici kroz naselje Tetovo (R-445 Nemila-Tetovo-Zenica) zabranjen je saobraćaj za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona.

Zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu R-425a Tromeđa-Zvirovići (za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva).

Radovi su i na autoputu A-1 dionice Podlugovi-Sarajevo sjever i Sarajevo zapad-Lepenica, i magistralnim putevima: Srbljani-Cazin, Olovo-Kladanj-Živinice, Srebrenik-Orašje, Semizovac-Vogošća i Lanište-Ključ, te magistralnim putevima M-5 kod Jajca i M-17 u Mostaru.

Još danas od 07 do 14 sati izvode se deminerski radovi uz magistralni put M-15 Glamoč-Mlinište (na lokalitetu Perduhovo selo), zbog čega se saobraća usporeno.

Na graničnim prelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

Iz BIHAMK-a naglašavaju da se tokom predstojećeg vikenda očekuje pojačan promet vozila, kako na putevima u BiH, tako i na graničnim prelazima.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Podlugovi-Sarajevo sjever, zbog sanacionih radova u dužini od 2 km vozila saobraćaju dvosmjerno.

Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-4.2

Srbljani-Cazin u toku su radovi na rekonstrukciji magistralne ceste. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Jajce, zbog radova na mostu preko rijeke Plive, vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-15

Glamoč-Mlinište (na lokalitetu Perduhovo selo), zbog izvođenja deminerskih radova u vremenu od 07 do 14 sati saobraća se usporeno.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

M-17

Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

Mostar (od sjevernog ulaska u grad do skretanja za Forticu) zbog radova na izgradnji javne rasvjete saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-17.3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Kladanj-Stupari (Stanovi), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Kladanj-Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Olovo-Semizovac (Gora) zbog sanacionih radova u vremenu od 7 do 17h saobraća se sporije, jednom trakom.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Bileća-Podosoje - u toku su radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže, obavezno je poštivanje postavljene signalizacije.

REGIONALNI PUTEVI

R-413a Čajdraš-Lokvine-Ovnak, zbog radova na kanalizacionoj mreži, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425a Tromeđa-Zvirovići, zbog izvođenja sanacionih radova, obustavljen je saobraćaj za sva vozila, osim za vozila gradilišta i lokalnog stanovništva.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

KANTON SARAJEVO

- Zbog održavanja „Sarajevo Film Festivala“ od 16. do 23. 08. od 17 do 02 sati obustavlja se saobraćaj u ulicama Zelenih beretki (od ulice Ćumurija do ulice Gimnazijska), Branilaca Sarajeva (od ulice Gimnazijska do ulice Kulovića) i Ćemaluša (od ulice Mula Mustafe Bašeskije do ulice Branilaca Sarajeva). Alternativni pravci za vrijeme obustave su: Obala Kulina bana-Telali Mula Mustafe Bašeskije i Zelenih beretki-Ćumurija-Obala Kulina bana.

- Zbog svečanog prijema povodom „SFF“-a u hotelu „Evropa“ večeras (16.08.) od 22 sata do sutra ujutro do 02:30 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Zelenih beretki (od raskrsnice sa ulicom Obala Kulina bana do raskrsnice sa ulicom Hadžiristića).

-Zbog radova na sanaciji mosta u Halilovićima u ulici Džemala Bijedića, obustavljen je saobraćaj.

-Zbog izvođenja neophodnih radova obustavljen je saobraćaj u ulici Koševo (od raskrsnice sa ulicom Patriotske lige do raskrsnice sa ulicom Kemal-begova).

-Zbog izvođenja neophodnih radova od 22 do 06 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Halida Kajtaza (od raskrsnice sa ulicom Tešanjska do raskrsnice sa ulicom Muhameda efendije Pandže).

-Zbog radova na rekonstrukciji mosta preko Rakovičkog potoka obustavljen je saobraćaj u ulici Stara pruga.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Mehmed paše Sokolovića, Miševići, Ivana Cankara, Kralja Tvrtka, Čobanija, Hamdije Kreševljakovića, kao i na putu Bijele vode-Šabići (Bjelašnica).

ČAPLJINA

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u grad (raskrsnica ulica Ante Starčevića i Gojka Šuška) saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

ODŽAK

Zbog međunarodne kulturne manifestacije „Posavsko kolo 2019.godina“ i blagdana Velika Gospa, večeras do ponoći, obustavlja se saobraćaj na magistralnom putu M-14.1 u Odžaku i preusmjerava se ulicama Nova ulica-Hanke i Redže Porobića.

BREZA

Zbog održavanja manifestacije „Bazenijada 2019“ do 26.08.2019.god. do 12 sati za saobraćaj se zatvara dionica R-444 Breza-Vareš (dijelom ulice Alije Izetbegovića). Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeriti na ulice Žrtava genocida u Srebrenici, Titova do skretanja za Dom zdravlja.

(24sata.info)