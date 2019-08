Na Jahorini je danas svečano otvoren najduži planinski bob u regionu.

Foto: AA

Polazna tačka jahorinskog boba na šinama, dužine 2,5 kilometra, je na stazi Poljice. Zatim se šestosjedom penje do vještačkog jezera gdje se nalazi i novi objekat i silazna stanica šestosjeda. Trasa dugačka 2,5 kilometra prolazi kroz najljepše predjele Jahorine i predstavlja jedinstveno adrenalinsko iskustvo.



Na svečanosti je podsjećeno da Jahorinu posjećuju turisti iz različitih dijelova svijeta. Prisutni su poručili i da ljeto na Jahorini prethodnih godina nije bilo dovoljno iskorišteno što će se promijeniti ovakvim projektima.



Svečanom puštanju u funkciju boba prisustvovao je i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je tom prilikom ukazao na značaj ovakvih projekata.



"Ovo je moguće učiniti samo kada na različitim nivoima postoje ljudi koji žele da to učine. Naravno, ovdje se neće stati. Svi mi koji nešto radimo treba da naučimo jednu lekciju, a to je da radeći u ime naroda jedina i ispravna je tvrdnja da ljudi vrijede onoliko koliko ostave iza sebe", rekao je Dodik.



Smatra da se "sada mogu okrenuti i pogledati Jahorinu koja je potpuno drugačija od one kakva je bila prije nekoliko godina".



"Od jedne besperspektivne sredine i pored napora javne vlasti nije uspijevala da izađe iz okvira lošeg poslovanja i loših ponuda i slabe posjete. Danas je to sve drugačije. Neophodno je donijeti novi zakon o Olimpijskom centru i na zakonit način upravljati svim resursima. Ono što ćemo učiniti vrlo brzo, a vjerujem do kraja ove godine, da ćemo posebnom odlukom republičkih vlasti prostor Olimpijskog centra proglasiti parkom prirode", dodao je Dodik.



Direktor Olimpijskog centra Jahorina Dejan Ljevnaić izrazio je zadovoljstvo jer su uprkos ekstremno kratkim rokovima uspjeli pripremiti najveću ljetnu atrakciju za korištenje u toku ove sezone.



"Vrijednost ove investicije je oko 1,8 miliona eura, uključujući bob na šinama i objekat u kojem se trenutno nalazimo. Nije bilo lako osmisliti i uraditi sve od ideje, projekta, izvođenja do realizacije. Novim adrenalinskim sadržajem planina nije dobila samo najveću ljetnu atrakciju u regionu, ovom investicijom povećali smo vrijednost Jahorine, zemljišta i vrijednost hotela i vikendica", rekao je Ljevnaić u obraćanju prisutnima.



Istakao je da je alpin coaster samo početak svega što planiraju izgraditi na Jahorini.



"Za sljedeće ljeto u planu je izgradnja velikog avantura parka s ozbiljnim adrenalinskim atrakcijama", dodao je Ljevnaić.



Nakon svečanog puštanja u funkciju, bobom na Jahorini se provozao veliki broj građana, a najviše mališana.





(AA)