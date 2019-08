Ekipa Planinarskog kluba (PK) "Goražde-Maglić“ predstavljat će BiH na Međunarodnom orijentiring prvenstvu jugoistočne Evrope koje će naredne sedmice biti održano u Moldaviji.

Među osam članova PK "Goražde - Maglić“ koji putuju na takmičenje je i mladi Edvin Polovina.

-To je velika odgovornost prije svega da predstavljamo našu državu. Drago mi je da je našem klubu Planinarski savez ukazao to povjerenje, a mi ćemo to nastojati opravdati. Vježbamo, treniramo što se tiče karte i kondicije - kaže Polovina.

Odlasku u Moldaviju raduje se i njegov klupski kolega Nerim Odžaković.

- Veliki je to uspjeh za nas mlade zahvaljujući rezultatima koje smo do sada postigli. Pripremamo se svakodnevno i nadamo se dobrim rezultatima u Moldaviji - kazao je.

Po riječima predsjednika kluba Zajka Šovšića, riječ je o jednom od najznačajnijih takmičenja na kojem će učestvovati više od 600 planinara iz 20 zemalja.

-Orijentiring savez BIH odlučio je da ove godine BiH na Međunarodnom orijentiring prvenstvu jugoistočne Evrope u Moldaviji predstavljaju članovi PK "Goražde-Maglić". Takva odluka uslijedila je nakon sjajnih rezultata naših planinara na proteklim takmičenjima. Velika je to odgovornost ali i čast za naš klub i zaista ćemo se potruditi da opravdamo to povjerenje i predstavimo naš grad i državu na najbolji način - kaže Šovšić.

Dodaje da se Goraždani ovih dana vrijedno pripremaju za takmičenje.

- Za odlazak i učešće naših planinara na ovom takmičenju potrebno je osigurati oko 9 000 KM. Uplatili smo kotizaciju, jer kada se unaprijed uplati ima popust. Savez je za nas rezervisao smještaj a uz pomoć saveza i kluba za prijevoz smo obezbjedili oko 6.000 KM. Nedostaje nam još sredstava kako bismo nabavili i adekatnu opremu za takmičenje. Nadamo se podršci, a na takmičenju ćemo imati pet takmičara u juniorskoj i dva u seniorskoj konkurenciji - kaže predsjednik PK "Goražde – Maglić“.

BiH će na Međunarodnom orijentiring prvenstvu jugoistočne Evrope u Moldaviji (Kišnjev) predstavljati mladi članovi PK "Maglić – Goražde“ Edvin Polovina, Hamza Hubanić, Faruk Uglješa, Aldin Đozo i Nerim Odžaković. Na prvenstvu će u Open takmičenju nastupiti i iskusni planinari-alpinisti Fahrudin Hasović i Michael Szameto.

Goraždani u Moldaviju putuju 20. augusta, a prvenstvo traje sedam dana.

