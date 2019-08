Danas se u centralnim i istočnim područjima Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva.

ilustracija/ 24sata.info

U ostatku zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima ponegdje u centralnoj i istočnoj Bosni je moguća slaba i kratkotrajna kiša.

Vjetar u Bosni slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena bura. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 21, a dnevna od 21 do 27, na jugu od 27 do 31 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu poslijepodneva se očekuje smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 21 °C.

