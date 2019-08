Banjalučanin srpske nacionalnosti vratio je prije dva dana primjerak časnog „Kur'ana“ Banjalučkom džematu u Vrbanji i Vrbnjaskoj džamiji. On je ovaj primjerak „Kur’ana“ pronašao nakon rušenja vrbanjske džamije 1993. godine i od tada ga je čuvao.

Foto: Nezavisne

Banjalučanin, koji ne želi da otkriva ime, „Kur’an“ je čuvao punih 27 godina, a na Kurban Bajram ga je vratio Admiru Čavki koji takođe živi u Vrbanji.



- Spletom niza okolnosti ova časna knjiga je došla u ruke Banjalučanina koji ju je sve ove godine čuvao u svom domu. Ovo je ujedno jedini pisani trag koji je preživio rušenje džamije 1993. godine - istakao je Čavka za „Avaz“.



Zbog toga, dodaje on, sačuvani „Kur’an“ ima krucijalnu vrijednost za džemat u Vrbanji, odnosno za sve one koji vjeruju u dobra djela.



- Bolji poklon povodom Kurban Bajrama nismo mogli da dobijemo. U svakom zlu vremenu postoji oni koji drugačije razmišljaju. Počastovan sam činjenicom da je upravo u moje ruke vraćen časni „Kur'an“ - kazao je Čavka.



Čavka ističe da će „Kur’an“ vratiti tamo gdje mu je i mjesto - u vrbanjsku džamiju. Gest Banjalučanina koji je posebno dirnuo mnoge vjernike pokazuje da i u najgorim vremenima ima dobrih ljudi koji vole svoje i poštuju tuđe.



- Danas je izražena nada da ovaj primjer neće biti usamljen, jer on svjedoči o toleraniciji i suživotu koji su oduvijek krasili prostore ove zemlje. Ovo je dokaz da možemo da živimo zajedno i da se ne gledamo sa mržnjom - istakao je Čavka.



